Giriş Tarihi: 09.03.2023 20:13 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 20:14

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yıldızı için Beşiktaş ilk teklifini yapıyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde yeniden şampiyonluk umutlarını tazeledi. Sezona Valerien Ismael ile başlayan siyah-beyazlı ekip, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Kısa süre içerisinde Güneş'i göreve getiren Beşiktaş yönetimi, devre arasında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk potasına kendisini dahil etmeyi başardı. Bir yandan da gelecek yılın transferleri için çalışan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yapıyor. İşte son dakika haberinin detayları…