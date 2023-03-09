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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yıldızı için Beşiktaş ilk teklifini yapıyor...
Giriş Tarihi: 09.03.2023 20:13 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 20:14

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yıldızı için Beşiktaş ilk teklifini yapıyor...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde yeniden şampiyonluk umutlarını tazeledi. Sezona Valerien Ismael ile başlayan siyah-beyazlı ekip, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Kısa süre içerisinde Güneş'i göreve getiren Beşiktaş yönetimi, devre arasında kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk potasına kendisini dahil etmeyi başardı. Bir yandan da gelecek yılın transferleri için çalışan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yapıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’i karıştırır! Fenerbahçe’nin yıldızı için Beşiktaş ilk teklifini yapıyor...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona Valerien Ismael ile başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’i karıştırır! Fenerbahçe’nin yıldızı için Beşiktaş ilk teklifini yapıyor...

Genç teknik direktörle beklediğini bulamayan siyah-beyazlı ekip, yollarını ayırdı ve kısa süre içerisinde Şenol Güneş'i göreve getirdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’i karıştırır! Fenerbahçe’nin yıldızı için Beşiktaş ilk teklifini yapıyor...

Beşiktaş'ın başında iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, yeni dönemde kadrosunu güçlendirerek bir kez daha şampiyonluk hedefine yürümeye başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’i karıştırır! Fenerbahçe’nin yıldızı için Beşiktaş ilk teklifini yapıyor...

Devre arası transfer döneminde birçok yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, 43 puanla ligde 3. sırada bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’i karıştırır! Fenerbahçe’nin yıldızı için Beşiktaş ilk teklifini yapıyor...

Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley, Maxim gibi oyuncuları transfer eden Beşiktaş, yeni sezon için de çalışmalarına başladı.

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