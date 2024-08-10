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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan yılın transferi geliyor! Süper Lig’in eski gol kralı imzayı atacak: Büyük sürpriz…
Giriş Tarihi: 10.08.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:06

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan yılın transferi geliyor! Süper Lig’in eski gol kralı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonluktan bir hayli uzak tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bir teselli sunmuştu. Siyah-beyazlılar, Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek büyük bir özgüven kazanırken transferde de flaş hamleler atmaya devam ediyor. Ciro Immobile ve Rafa Silva ile adını duyuran Kara Kartal, Süper Lig'de sezona damga vuracak bir transferin daha peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan yılın transferi geliyor! Süper Lig’in eski gol kralı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçiriyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan yılın transferi geliyor! Süper Lig’in eski gol kralı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Can Keleş'i kadrosuna katan Kartal, bir sürpriz transferin daha peşinde.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan yılın transferi geliyor! Süper Lig’in eski gol kralı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen ve attığı gollerle adından söz ettiren yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın radarına girdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan yılın transferi geliyor! Süper Lig’in eski gol kralı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

İşte son dakika haberinin detayları…

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un, forvet bölgesinde Ciro Immobile'ye alternatif bir isim aradığı öğrenildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan yılın transferi geliyor! Süper Lig’in eski gol kralı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Hollandalı hocanın Vincent Aboubakar'dan ümidini kestiği ve Jackson Muleka'ya da Arabistan'dan gelen teklif nedeniyle böyle bir talepte bulunduğu belirtiliyor.

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