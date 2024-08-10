Giriş Tarihi: 10.08.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
18:06
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan yılın transferi geliyor! Süper Lig’in eski gol kralı imzayı atacak: Büyük sürpriz…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonluktan bir hayli uzak tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bir teselli sunmuştu. Siyah-beyazlılar, Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek büyük bir özgüven kazanırken transferde de flaş hamleler atmaya devam ediyor. Ciro Immobile ve Rafa Silva ile adını duyuran Kara Kartal, Süper Lig'de sezona damga vuracak bir transferin daha peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…