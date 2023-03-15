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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş Miha Zajc’ın ardından bir Fenerbahçeli yıldızı daha alıyor…
Giriş Tarihi: 15.03.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 20:06

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş Miha Zajc’ın ardından bir Fenerbahçeli yıldızı daha alıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e devretmişti. Siyah-beyazlı takımla daha önce iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın havasını değiştirmeyi başardı. Bir yandan da transfer çalışmalarına konsantre olan Kara Kartal, Fenerbahçe'nin bir başka yıldızına daha kancayı taktı. Beşiktaş, daha önce de Miha Zajc için girişimlerde bulunmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş Miha Zajc’ın ardından bir Fenerbahçeli yıldızı daha alıyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından sezona Valerien Ismael ile giren Beşiktaş, Fransız çalıştırıcının döneminde istediğini alamadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş Miha Zajc’ın ardından bir Fenerbahçeli yıldızı daha alıyor…

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, yoluna Şenol Güneş ile devam etmeye karar verdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş Miha Zajc’ın ardından bir Fenerbahçeli yıldızı daha alıyor…

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte çehresi değişen Beşiktaş, yeniden toparlanarak şampiyonluk potasına girmeyi başardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş Miha Zajc’ın ardından bir Fenerbahçeli yıldızı daha alıyor…

Devre arası transfer döneminde de birçok yeni oyuncuyu kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş Miha Zajc’ın ardından bir Fenerbahçeli yıldızı daha alıyor…

Beşiktaş, devre arasında Omar Colley, Onur Bulut, Maxim, Hadziahmetovic gibi oyuncuları transfer etti.

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