Giriş Tarihi: 15.03.2023 20:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 20:06

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Beşiktaş Miha Zajc’ın ardından bir Fenerbahçeli yıldızı daha alıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından görevi Şenol Güneş'e devretmişti. Siyah-beyazlı takımla daha önce iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın havasını değiştirmeyi başardı. Bir yandan da transfer çalışmalarına konsantre olan Kara Kartal, Fenerbahçe'nin bir başka yıldızına daha kancayı taktı. Beşiktaş, daha önce de Miha Zajc için girişimlerde bulunmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...