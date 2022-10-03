Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen ancak oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığı derbide kazanan çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Mücadelenin sonuna teknik direktör Valerien Ismael ile Weghorst'un görüntüsü damga vurmuştu. Genç teknik adam, o görüntüyle ilgili ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar...