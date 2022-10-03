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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Dev derbinin sonuna o görüntü damga vurmuştu... Valerien Ismael ne konuştuklarını ilk kez açıkladı!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 09:37

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dev derbinin sonuna o görüntü damga vurmuştu... Valerien Ismael ne konuştuklarını ilk kez açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen ancak oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığı derbide kazanan çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Mücadelenin sonuna teknik direktör Valerien Ismael ile Weghorst'un görüntüsü damga vurmuştu. Genç teknik adam, o görüntüyle ilgili ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dev derbinin sonuna o görüntü damga vurmuştu... Valerien Ismael ne konuştuklarını ilk kez açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen ancak oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığı derbide kazanan çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Mücadelenin sonuna teknik direktör Valerien Ismael ile Weghorst'un görüntüsü damga vurmuştu. Genç teknik adam, o görüntüyle ilgili ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dev derbinin sonuna o görüntü damga vurmuştu... Valerien Ismael ne konuştuklarını ilk kez açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe, kozlarını Vodafone Park'ta paylaştı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Dev derbinin sonuna o görüntü damga vurmuştu... Valerien Ismael ne konuştuklarını ilk kez açıkladı!

Beklentileri karşılayamayan maçta iki takım da ağları havalandırmayı başaramadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dev derbinin sonuna o görüntü damga vurmuştu... Valerien Ismael ne konuştuklarını ilk kez açıkladı!

Maçın son dakikalarında heyecan dozu artarken, bu bölüme ev sahibi Beşiktaş'ın baskısı damga vurdu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dev derbinin sonuna o görüntü damga vurmuştu... Valerien Ismael ne konuştuklarını ilk kez açıkladı!

2 ÇOK NET FIRSAT KAÇTI

Son dakikalarda ön plana çıkan siyah-beyazlıların Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, 2 net pozisyondan faydalanamadı.

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