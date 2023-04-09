Giriş Tarihi: 09.04.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 22:41

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de rüya transfer gerçekleşiyor: Yıldız isim bedavaya gelecek…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Beşiktaş, ligin ilk yarısında flaş bir teknik direktör ayrılığı yaşadı. Valerien Ismael'in görevden alınmasının ardından Şenol Güneş'i takımın başına getiren siyah-beyazlı ekip, yeniden yükselişe geçti ve Süper Lig'de şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma geldi. Bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Kara Kartal, yeni sezona bir dünya yıldızıyla girmek istiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın gerçekleştirmek istediği flaş transferi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…