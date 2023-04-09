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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de rüya transfer gerçekleşiyor: Yıldız isim bedavaya gelecek…
Giriş Tarihi: 09.04.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 22:41

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de rüya transfer gerçekleşiyor: Yıldız isim bedavaya gelecek…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Beşiktaş, ligin ilk yarısında flaş bir teknik direktör ayrılığı yaşadı. Valerien Ismael'in görevden alınmasının ardından Şenol Güneş'i takımın başına getiren siyah-beyazlı ekip, yeniden yükselişe geçti ve Süper Lig'de şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma geldi. Bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Kara Kartal, yeni sezona bir dünya yıldızıyla girmek istiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın gerçekleştirmek istediği flaş transferi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de rüya transfer gerçekleşiyor: Yıldız isim bedavaya gelecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu Valerien Ismael yönetiminde tamamlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de rüya transfer gerçekleşiyor: Yıldız isim bedavaya gelecek…

Fransız çalıştırıcıyla 2022-2023 sezonuna başlayan siyah-beyazlı ekip, beklenen performansın altında kaldı ve teknik direktör değişimine gitti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de rüya transfer gerçekleşiyor: Yıldız isim bedavaya gelecek…

Ligin ortasına henüz gelinmeden Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, bu değişimle birlikte çıkışa geçti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de rüya transfer gerçekleşiyor: Yıldız isim bedavaya gelecek…

Devre arasında yapılan yeni transferlerle birlikte kadrosunu kısmen oluşturan Güneş, Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda iddialı konuma getirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Dünya Beşiktaş’ı konuşacak! Süper Lig’de rüya transfer gerçekleşiyor: Yıldız isim bedavaya gelecek…

Bu sezonu en iyi noktada bitirerek gelecek sezona şampiyonluğun birinci adayı olarak girmek isteyen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

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