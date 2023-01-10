Giriş Tarihi: 10.01.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 18:14

Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in açıklamaları Beşiktaşlıları kızdırdı! Wout Weghorst sözleri ortalığı karıştırdı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Beşiktaş'ta son günlerde Hollandalı yıldız Wout Weghorst için kritik gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Kasımpaşa ile oynadığı maçta attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle taraftarlara ayrılık mesajını veren Weghorst'un, Manchester United'a transfer olmak istediği öğrenildi. Bunun üzerine çıkan iddiaları yalanlayan Beşiktaş Kulübü, Weghorst için bir açıklama yayımladı. Öte yandan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, vatandaşı Weghorst'a ağır ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…