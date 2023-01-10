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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in açıklamaları Beşiktaşlıları kızdırdı! Wout Weghorst sözleri ortalığı karıştırdı…
Giriş Tarihi: 10.01.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 18:14

Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in açıklamaları Beşiktaşlıları kızdırdı! Wout Weghorst sözleri ortalığı karıştırdı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Beşiktaş'ta son günlerde Hollandalı yıldız Wout Weghorst için kritik gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Kasımpaşa ile oynadığı maçta attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle taraftarlara ayrılık mesajını veren Weghorst'un, Manchester United'a transfer olmak istediği öğrenildi. Bunun üzerine çıkan iddiaları yalanlayan Beşiktaş Kulübü, Weghorst için bir açıklama yayımladı. Öte yandan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, vatandaşı Weghorst'a ağır ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in açıklamaları Beşiktaşlıları kızdırdı! Wout Weghorst sözleri ortalığı karıştırdı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta Wout Weghorst krizi patlak verdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in açıklamaları Beşiktaşlıları kızdırdı! Wout Weghorst sözleri ortalığı karıştırdı…

Sezon başında takıma katılan Hollandalı golcü, kısa sürede Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi haline gelmiş ve golleriyle birçok kez sevinç yaşatmıştı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in açıklamaları Beşiktaşlıları kızdırdı! Wout Weghorst sözleri ortalığı karıştırdı…

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'den sezon sonuna kadar kiralanan Weghorst, son oynanan Kasımpaşa maçında verdiği ayrılık mesajıyla kafaları karıştırdı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in açıklamaları Beşiktaşlıları kızdırdı! Wout Weghorst sözleri ortalığı karıştırdı…

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşiktaş Kulübü, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili inisiyatifin tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in açıklamaları Beşiktaşlıları kızdırdı! Wout Weghorst sözleri ortalığı karıştırdı…

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberlerin yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

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