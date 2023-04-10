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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…
Giriş Tarihi: 10.04.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 20:35

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Ismael'in ardından tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i göreve getiren siyah-beyazlı ekip, yeniden çıkışa geçmeyi başardı. Süper Lig'de son 5 maçta 5 galibiyet alarak zirve yarışında önemli bir yol alan Kara Kartal, bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlıyor. Bir dönem Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren yıldız oyuncu, Beşiktaş yolunda. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezon içerisinde 3 farklı teknik direktörle çalışmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…

Sezonu Valerien Ismael ile tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Fransız çalıştırıcıyla birlikte beklediğini bulamadı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…

Genç teknik direktör ile kısa süre içerisinde yollarını ayıran Beşiktaş, takımı yeniden Şenol Güneş'e emanet etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2 kez şampiyonluk yaşayan Güneş, devre arasında yaptığı transferlerle birlikte takımı toparlamayı başardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…

Seri galibiyetlerle birlikte zirvede önemli yol kat eden Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışıyor.

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