Giriş Tarihi: 10.04.2023 20:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 20:35

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş formasıyla Süper Lig’e geri dönüyor! Şenol Güneş bu transferle havalara uçacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayırdı. Ismael'in ardından tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i göreve getiren siyah-beyazlı ekip, yeniden çıkışa geçmeyi başardı. Süper Lig'de son 5 maçta 5 galibiyet alarak zirve yarışında önemli bir yol alan Kara Kartal, bir yandan da gelecek sezonun transferlerini planlıyor. Bir dönem Fenerbahçe formasıyla adından söz ettiren yıldız oyuncu, Beşiktaş yolunda. İşte son dakika haberinin detayları…