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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos’u ilk maçında mest etti! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yine damga vurdu: Efsane ismin rekorunu kırdı…
Giriş Tarihi: 13.01.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 21:06

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos’u ilk maçında mest etti! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yine damga vurdu: Efsane ismin rekorunu kırdı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezonun ilk devresinde büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yaşadığı teknik direktör değişiklikleriyle dikkatleri çekti. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, son olarak Fernando Santos'u takımın başına getirdi. Portekizli teknik direktör takımıyla birlikte çıktığı ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı alan Beşiktaş'ta maça damga vuran isim yine Semih Kılıçsoy oldu. Genç yıldızın yakaladığı o istatistiği görenler ise gözlerine inanamadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos’u ilk maçında mest etti! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yine damga vurdu: Efsane ismin rekorunu kırdı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrükle karşılaştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos’u ilk maçında mest etti! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yine damga vurdu: Efsane ismin rekorunu kırdı…

20. hafta mücadelesine yeni teknik direktörü Fernando Santos ile çıkan siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden 3-0'lık skorla galip geldi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos’u ilk maçında mest etti! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yine damga vurdu: Efsane ismin rekorunu kırdı…

Bu sezon yaşadığı üst üste teknik direktör değişiklikleri ve alınan kötü sonuçlarla zirveden uzaklaşan Kara Kartal, yeni hocasıyla yarışa yeniden dahil olmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos’u ilk maçında mest etti! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yine damga vurdu: Efsane ismin rekorunu kırdı…

Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek puanını 35 yapan Beşiktaş, evinde kazanamama serisine de son vermiş oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos’u ilk maçında mest etti! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yine damga vurdu: Efsane ismin rekorunu kırdı…

Bu sezon beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük ise 20 puanda kalarak 6. sırada yer aldı.

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