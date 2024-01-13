Giriş Tarihi: 13.01.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
21:06
Son dakika Beşiktaş haberleri: Fernando Santos’u ilk maçında mest etti! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy yine damga vurdu: Efsane ismin rekorunu kırdı…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezonun ilk devresinde büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yaşadığı teknik direktör değişiklikleriyle dikkatleri çekti. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlılar, son olarak Fernando Santos'u takımın başına getirdi. Portekizli teknik direktör takımıyla birlikte çıktığı ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı alan Beşiktaş'ta maça damga vuran isim yine Semih Kılıçsoy oldu. Genç yıldızın yakaladığı o istatistiği görenler ise gözlerine inanamadı. İşte son dakika haberinin detayları…