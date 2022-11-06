Giriş Tarihi: 06.11.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 18:13

Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, genç teknik adamın döneminde beklediği sonuçları alamadı. Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, görevi Şenol Güneş'e emanet etti. İkinci döneminin ilk maçında Ümraniyespor'u görkemli bir skorla mağlup eden Şenol Güneş, ikinci maçında Galatasaray'a takıldı. Sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, kadroda adeta neşteri vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…