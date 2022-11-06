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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık gerçekleşiyor…
Giriş Tarihi: 06.11.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 18:13

Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, genç teknik adamın döneminde beklediği sonuçları alamadı. Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, görevi Şenol Güneş'e emanet etti. İkinci döneminin ilk maçında Ümraniyespor'u görkemli bir skorla mağlup eden Şenol Güneş, ikinci maçında Galatasaray'a takıldı. Sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, kadroda adeta neşteri vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci döneminin ilk derbisinde 2-1 mağlup oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık gerçekleşiyor…

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 18. dakikada Mauro Icard'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 28. dakikada Cenk Tosun'un golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık gerçekleşiyor…

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Icardi'nin attığı ikinci golle skoru 2-1 yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık gerçekleşiyor…

Daha sonra iki topu direkten dönen ve girdiği birçok önemli pozisyondan yararlanamayan Galatasaray, rakibinin son dakikalardaki baskısında kalesini iyi bir şekilde korudu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray yenilgisinden sonra Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık gerçekleşiyor…

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 24'e çıkartırken, Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.

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