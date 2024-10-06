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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gaziantep FK maçında olay yaratan karar! VAR’dan gelen penaltı taraftarları ikiye böldü…
Giriş Tarihi: 06.10.2024 20:09 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 20:10

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gaziantep FK maçında olay yaratan karar! VAR’dan gelen penaltı taraftarları ikiye böldü…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona ererken siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltı tartışma yarattı. Mücadelenin orta hakemi VAR'dan gelen uyarıyla Beşiktaş'ın lehine penaltı kararı vermişti. Taraftarlar, pozisyonu sosyal medyada çokça tartıştı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gaziantep FK maçında olay yaratan karar! VAR’dan gelen penaltı taraftarları ikiye böldü…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gaziantep FK maçında olay yaratan karar! VAR’dan gelen penaltı taraftarları ikiye böldü…

Siyah-beyazlı futbol takımı, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista, Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile 11'iyle başladı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gaziantep FK maçında olay yaratan karar! VAR’dan gelen penaltı taraftarları ikiye böldü…

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emirhan Topçu, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Jean Onana, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gaziantep FK maçında olay yaratan karar! VAR’dan gelen penaltı taraftarları ikiye böldü…

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Milot Rashica ise maça yedek başladı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gaziantep FK maçında olay yaratan karar! VAR’dan gelen penaltı taraftarları ikiye böldü…

Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Günok ve Joao Mario'yu ilk 11'de görevlendirdi.

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