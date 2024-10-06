Giriş Tarihi: 06.10.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
20:10
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gaziantep FK maçında olay yaratan karar! VAR’dan gelen penaltı taraftarları ikiye böldü…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona ererken siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltı tartışma yarattı. Mücadelenin orta hakemi VAR'dan gelen uyarıyla Beşiktaş'ın lehine penaltı kararı vermişti. Taraftarlar, pozisyonu sosyal medyada çokça tartıştı. İşte son dakika haberinin detayları…