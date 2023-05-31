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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes’in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş’a piyango vurdu: Dünya devine imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 31.05.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 22:56

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes’in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş’a piyango vurdu: Dünya devine imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, kötü gidişle birlikte görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı. Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte yeniden yükselişe geçen siyah-beyazlılar, ligin büyük bir kısmında etkili bir futbol oynadı. Gelecek sezon şampiyonluğun favori adaylarından olmak isteyen Kara Kartal, transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Sezonun yıldızlarından Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta ayrılacak ilk isim olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes’in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş’a piyango vurdu: Dünya devine imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona Valerien Ismael ile başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes’in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş’a piyango vurdu: Dünya devine imzayı atıyor…

Genç teknik direktörle birlikte beklenen futbolu gösteremeyen siyah-beyazlılar, kısa süre içerisinde görevine son verdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes’in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş’a piyango vurdu: Dünya devine imzayı atıyor…

Fransız çalıştırıcının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibi toplamayı başardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes’in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş’a piyango vurdu: Dünya devine imzayı atıyor…

Şenol Güneş yönetiminde taraftarını memnun etmeyi başaran Kara Kartal, gelecek sezon için de büyük umut topladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes’in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş’a piyango vurdu: Dünya devine imzayı atıyor…

Bu sırada sezonun en iyilerinden birisi olan Gedson Fernandes'e bir dünya devi talip oldu.

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