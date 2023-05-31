Giriş Tarihi: 31.05.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 22:56

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gedson Fernandes’in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş’a piyango vurdu: Dünya devine imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, kötü gidişle birlikte görevi Şenol Güneş'e bırakmıştı. Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte yeniden yükselişe geçen siyah-beyazlılar, ligin büyük bir kısmında etkili bir futbol oynadı. Gelecek sezon şampiyonluğun favori adaylarından olmak isteyen Kara Kartal, transferde de önemli gelişmeler yaşıyor. Sezonun yıldızlarından Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta ayrılacak ilk isim olacak. İşte son dakika haberinin detayları…