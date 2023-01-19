Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 11:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: Güle güle Dele Alli! Şenol Güneş de kapıyı gösterdi... | Yıllar önce böyle uyarmıştı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışına dahil olmak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncu Dele Alli, siyah beyazlılara büyük umutlarla transfer olmuştu ancak burada gösterdiği performans sonrası eleştirilerin odağı oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in, "şu an oynamayı hak edecek durumda olduğunu düşünmüyorum" diyerek biletini kestiği Dele Alli ile ilgili dünyaca ünlü teknik direktörlerin konuşmaları akıllara geldi. İşte ünlü hocaların Dele Alli ile ilgilli olay ifadeleri...