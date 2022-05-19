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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Ismael'den tarihi neşter! Tam 13 isim yolcu; 1. Lig ve MLS'ten sürpriz forvetler, Halil Dervişoğlu...
Giriş Tarihi: 19.05.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 16:26

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ismael'den tarihi neşter! Tam 13 isim yolcu; 1. Lig ve MLS'ten sürpriz forvetler, Halil Dervişoğlu...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta öncelik forvet bölgesine verildi. Alexander Sörloth'la ciddi şekilde ilgilenen ve resmi teklif yapan siyah-beyazlılar, hem Spor Toto 1. Lig'den hem de MLS'ten alternatif golcüler buldu. Beşiktaş'ta ayrıca Ismael, kadroda büyük bir revizyona gidecek ve tam 13 futbolcuyla yollarını ayıracak. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ismael’den tarihi neşter! Tam 13 isim yolcu; 1. Lig ve MLS’ten sürpriz forvetler, Halil Dervişoğlu...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta öncelik forvet bölgesine verildi. Alexander Sörloth'la ciddi şekilde ilgilenen ve resmi teklif yapan siyah-beyazlılar, hem Spor Toto 1. Lig'den hem de MLS'ten alternatif golcüler buldu. Beşiktaş'ta ayrıca Ismael, kadroda büyük bir revizyona gidecek ve tam 13 futbolcuyla yollarını ayıracak. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ismael’den tarihi neşter! Tam 13 isim yolcu; 1. Lig ve MLS’ten sürpriz forvetler, Halil Dervişoğlu...

1. LİG'DEN SÜRPRİZ FORVET!

Beşiktaş yönetiminden 'gol atan forvet' isteyen Valerien Ismael, yönetime raporunu sundu. Siyah-beyazlı idareciler transfer çalışmalarına başlarken, bu bağlamda Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat transfer listesine dahil edildi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ismael’den tarihi neşter! Tam 13 isim yolcu; 1. Lig ve MLS’ten sürpriz forvetler, Halil Dervişoğlu...

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek küme düşen Nasadoge Menemenspor, golcüsü Ahmet Sagat'ı satma kararı aldı. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, devre arasında Sagat'a 2 milyon TL değer biçmişti. (Yen Asır)

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ismael’den tarihi neşter! Tam 13 isim yolcu; 1. Lig ve MLS’ten sürpriz forvetler, Halil Dervişoğlu...

HALİL DERVİŞOĞLU BEKLEMEDE

Galatasaray'ın Brentford'dan 1 yıllığına kiraladığı Halil Dervişoğlu, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a yanıt vermek için Galatasaray'daki başkanlık seçimini bekliyor. Transferde son derece kararlı olan siyah beyazlılar oyuncunun bonservisine sahip olan Brentford Kulübü ile temasa geçip, kiralamak istediklerini resmen iletti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ismael’den tarihi neşter! Tam 13 isim yolcu; 1. Lig ve MLS’ten sürpriz forvetler, Halil Dervişoğlu...

Beşiktaş'ın bu çabasına karşın Dervişoğlu Transfer için kararını vermiş değil. Süper Lig'den başka teklifler de alan Halil, 11 Haziran'daki seçim sonrası yönetime gelecek yeni başkan ve teknik direktörün tutumlarına göre kararını verecek. (Hürriyet)

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