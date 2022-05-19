Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta öncelik forvet bölgesine verildi. Alexander Sörloth'la ciddi şekilde ilgilenen ve resmi teklif yapan siyah-beyazlılar, hem Spor Toto 1. Lig'den hem de MLS'ten alternatif golcüler buldu. Beşiktaş'ta ayrıca Ismael, kadroda büyük bir revizyona gidecek ve tam 13 futbolcuyla yollarını ayıracak. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...