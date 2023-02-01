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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçında o anlar çok konuşuldu! Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 00:14

Son dakika Beşiktaş haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçında o anlar çok konuşuldu! Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Zorlu mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrılan siyah-beyazlı ekibin galibiyet serisi sona erdi. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Karşılaşma boyunca birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, Fatih Karagümrük'ün 3 farklı pozisyonda yoğun itirazı bulunmuştu. Futbolseverlerin üzerinde sıkça tartıştığı bu pozisyonları, A Spor ekranlarında Erman Toroğlu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçında o anlar çok konuşuldu! Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın galibiyet serisi son buldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçında o anlar çok konuşuldu! Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın golünü 33. dakikada Cenk Tosun attı. Fatih Karagümrük'te ise 49. dakikada Magomed Ozdoev fileleri havalandırdı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçında o anlar çok konuşuldu! Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu...

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 39'a çıkardı. Fatih Karagümrük ise puanını 23 yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçında o anlar çok konuşuldu! Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu...

BEŞİKTAŞ'IN 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Siyah-beyazlıların Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisine VavaCars Fatih Karagümrük son verdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçında o anlar çok konuşuldu! Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu...

Ligde oynadığı son 5 müsabakada Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında puan kaybı yaşadı ve seriyi sürdüremedi.

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