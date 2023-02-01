Giriş Tarihi: 01.02.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 00:14

Son dakika Beşiktaş haberleri: Karagümrük - Beşiktaş maçında o anlar çok konuşuldu! Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Zorlu mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrılan siyah-beyazlı ekibin galibiyet serisi sona erdi. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Karşılaşma boyunca birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, Fatih Karagümrük'ün 3 farklı pozisyonda yoğun itirazı bulunmuştu. Futbolseverlerin üzerinde sıkça tartıştığı bu pozisyonları, A Spor ekranlarında Erman Toroğlu değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...