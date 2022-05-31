Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:39
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
14:54
SON DAKİKA: Kartal'dan bomba yerli transferi! İşte Valerien Ismael'in yeni gözdesi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Önümüzdeki sezon için transfer dönemine hızlı girmek isteyen Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Valerien Ismael önderliğinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Kartal'da transfer için harekete geçildi. Valerien Ismael'in transferdeki yeni gözdesi olacak oyuncun için yönetim harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...