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Haberler Galeri SON DAKİKA: Kartal'dan bomba yerli transferi! İşte Valerien Ismael'in yeni gözdesi
Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 14:54

SON DAKİKA: Kartal'dan bomba yerli transferi! İşte Valerien Ismael'in yeni gözdesi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Önümüzdeki sezon için transfer dönemine hızlı girmek isteyen Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Valerien Ismael önderliğinde güçlü bir kadro kurmak isteyen Kartal'da transfer için harekete geçildi. Valerien Ismael'in transferdeki yeni gözdesi olacak oyuncun için yönetim harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA: Kartal’dan bomba yerli transferi! İşte Valerien Ismael’in yeni gözdesi

Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, sezonu 6. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde de sıfır çekti. Taraftarını üzen Kartal, yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak istiyor.

SON DAKİKA: Kartal’dan bomba yerli transferi! İşte Valerien Ismael’in yeni gözdesi

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLERİN YERİNE YENİLERİ GELİYOR

Yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda transferler için süreçleri hızlandıracaklarını ifade etti. Yeni sezonda takımdan ayrılacak oyuncuların yerine kimlerin geleceği merak ediliyor.

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SON DAKİKA: Kartal’dan bomba yerli transferi! İşte Valerien Ismael’in yeni gözdesi

Valerien Ismael'in de raporları doğrultusunda transfer harekatına başlayacak olan Beşiktaş'ta listedeki oyuncular için harekete geçildi. İşte Beşiktaş'tan gelen son dakika transfer haberlerinin detayları...

SON DAKİKA: Kartal’dan bomba yerli transferi! İşte Valerien Ismael’in yeni gözdesi

GOLCÜ ALTERNATİFİ: GİACOMO VRİONİ

Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasında sonra golcü arayışlarını devam ettiren Beşiktaş, Juventus2un oyuncusu için harekete geçti. İtalyan basını Tuttuosport'un haberine göre, bonservisi Juventus'ta olan 23 yaşındaki Giacomo Vrioni'nin maliyeti için kulüple temasa geçildi.

SON DAKİKA: Kartal’dan bomba yerli transferi! İşte Valerien Ismael’in yeni gözdesi

GETAFA DE TRANSFER İÇİN DEVREDE

Genç oyuncu için Enes Ünal'ın da formasını giydiği Getafe takımının da transfer için devrede olduğu yazıldı.

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