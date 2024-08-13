Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
08:54
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni yıldızları belli oldu! Van Bronckhorst’un prensi olacak: Dünya devinden geliyor
Son dakika Beşiktaş haberleri… Futbolda sezona etkileyici bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendikten sonra sezonun ilk maçında da Samsunspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde açılışı iyi yapan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi play-off turu maçlarına 2 yeni transferi daha yetiştirmeye çalışıyor. Bu transferlerden birisi ise dünya devinden gelecek. İşte son dakika haberinin detayları…