Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni yıldızları belli oldu! Van Bronckhorst’un prensi olacak: Dünya devinden geliyor
Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 08:54

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni yıldızları belli oldu! Van Bronckhorst’un prensi olacak: Dünya devinden geliyor

Son dakika Beşiktaş haberleri… Futbolda sezona etkileyici bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendikten sonra sezonun ilk maçında da Samsunspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde açılışı iyi yapan siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi play-off turu maçlarına 2 yeni transferi daha yetiştirmeye çalışıyor. Bu transferlerden birisi ise dünya devinden gelecek. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni yıldızları belli oldu! Van Bronckhorst’un prensi olacak: Dünya devinden geliyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, ilk hafta maçında Samsunspor'la karşılaştı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni yıldızları belli oldu! Van Bronckhorst’un prensi olacak: Dünya devinden geliyor

Zorlu deplasmanda Rafa Silva ve Gabriel Paulista ile galip çıkan siyah-beyazlılar, yeniden transfere odaklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni yıldızları belli oldu! Van Bronckhorst’un prensi olacak: Dünya devinden geliyor

Son olarak PSG'nin genç oyuncusu Ndour'u İstanbul'a getiren Kara Kartal, 2 yeni takviyeyle Avrupa Ligi play-off turuna eksiksiz çıkmak istiyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni yıldızları belli oldu! Van Bronckhorst’un prensi olacak: Dünya devinden geliyor

22 Ağustos'ta Avrupa Ligi play-off turuna çıkacak olan Kara Kartal, Ndour dışında 2 oyuncu takviyesi ile turu garantilemenin peşinde.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni yıldızları belli oldu! Van Bronckhorst’un prensi olacak: Dünya devinden geliyor

Bu konuda hamle yapılacak mevkiler ise kanat ve sol bek.

SON DAKİKA