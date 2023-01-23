Giriş Tarihi: 23.01.2023 07:09
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
07:09
Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu fena patladı! 'Yazıklar olsun'
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Beşiktaş'ın kritik galibiyetini değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu, çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...