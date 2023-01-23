İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: MÜCADELE VE İNANCI GÖRDÜK

Kayseri her takım için zor bir deplasman. Güçlü bir oyunları var ve rakiplerini içerideki maçlarda baskı altına alabiliyorlar. Redmond'un bulduğu ilk gol Beşiktaş adına oyunun dengesini değiştirdi. Doğal olarak biraz daha kendi yarı alanında kalan rakibinin oynamasına müsaade eden bir oyuna döndü. Kayserispor'un topa daha fazla sahip olmasını ve Beşiktaş yarı alanında daha çok kalmasını sağladı. Fakat Beşiktaş kendi savunma bloğunu ve mücadelesini çok etkili bir şekilde yaparken bir yandan da beklediği kontra pozisyonlarını da iyi kullandı. İkinci gol tamamen uygulanan bu stratejinin güzel bir hediyesi oldu.