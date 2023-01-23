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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu fena patladı! 'Yazıklar olsun'
Giriş Tarihi: 23.01.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 07:09

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu fena patladı! 'Yazıklar olsun'

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Beşiktaş'ın kritik galibiyetini değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu, çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu fena patladı! ’Yazıklar olsun’

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Beşiktaş'ın kritik galibiyetini değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu, çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu fena patladı! ’Yazıklar olsun’

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu fena patladı! ’Yazıklar olsun’

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne elenen siyah-beyazlılar, Kayseri deplasmanında galibiyeti ilk yarıda bulduğu gollerle elde etti ve sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu fena patladı! ’Yazıklar olsun’

Ligde üst üste 4. maçını kazanan Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu fena patladı! ’Yazıklar olsun’

İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: MÜCADELE VE İNANCI GÖRDÜK

Kayseri her takım için zor bir deplasman. Güçlü bir oyunları var ve rakiplerini içerideki maçlarda baskı altına alabiliyorlar. Redmond'un bulduğu ilk gol Beşiktaş adına oyunun dengesini değiştirdi. Doğal olarak biraz daha kendi yarı alanında kalan rakibinin oynamasına müsaade eden bir oyuna döndü. Kayserispor'un topa daha fazla sahip olmasını ve Beşiktaş yarı alanında daha çok kalmasını sağladı. Fakat Beşiktaş kendi savunma bloğunu ve mücadelesini çok etkili bir şekilde yaparken bir yandan da beklediği kontra pozisyonlarını da iyi kullandı. İkinci gol tamamen uygulanan bu stratejinin güzel bir hediyesi oldu.

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