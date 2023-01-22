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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor - Beşiktaş maçının sonunda ortalık karıştı! Yedek kulübesi sahaya koştu, gerçek bambaşka çıktı…
Giriş Tarihi: 22.01.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 18:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor - Beşiktaş maçının sonunda ortalık karıştı! Yedek kulübesi sahaya koştu, gerçek bambaşka çıktı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Ligin zorlu deplasmanlarından birini 2-0'lık net bir galibiyetle geçen Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 35 yaptı ve üst üste 4. maçını kazandı. Şenol Güneş yönetiminde form yakalayan siyah-beyazlı takım, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı. Kayserispor maçının son düdüğüyle birlikte ise ortalık karıştı. Beşiktaş yedek kulübesinin sahaya koştuğu anlarda gerçek daha sonra anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor - Beşiktaş maçının sonunda ortalık karıştı! Yedek kulübesi sahaya koştu, gerçek bambaşka çıktı…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 4'e çıkardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor - Beşiktaş maçının sonunda ortalık karıştı! Yedek kulübesi sahaya koştu, gerçek bambaşka çıktı…

Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri 2. dakikada Nathan Redmond ile 42. dakikada Salih Uçan kaydetti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor - Beşiktaş maçının sonunda ortalık karıştı! Yedek kulübesi sahaya koştu, gerçek bambaşka çıktı…

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, karşılaşmanın 90+4. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor - Beşiktaş maçının sonunda ortalık karıştı! Yedek kulübesi sahaya koştu, gerçek bambaşka çıktı…

Öte yandan Nathan Redmond ve Romain Saiss, sarı kart gördükleri için gelecek hafta oynanacak Corendon Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor - Beşiktaş maçının sonunda ortalık karıştı! Yedek kulübesi sahaya koştu, gerçek bambaşka çıktı…

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 70. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

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