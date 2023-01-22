Giriş Tarihi: 22.01.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 18:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kayserispor - Beşiktaş maçının sonunda ortalık karıştı! Yedek kulübesi sahaya koştu, gerçek bambaşka çıktı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Ligin zorlu deplasmanlarından birini 2-0'lık net bir galibiyetle geçen Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 35 yaptı ve üst üste 4. maçını kazandı. Şenol Güneş yönetiminde form yakalayan siyah-beyazlı takım, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı. Kayserispor maçının son düdüğüyle birlikte ise ortalık karıştı. Beşiktaş yedek kulübesinin sahaya koştuğu anlarda gerçek daha sonra anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…