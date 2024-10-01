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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayserispor maçının VAR hakemine olay sözler! “Skandallar bitmiyor” Beşiktaşlılar isyan etmişiti...
Giriş Tarihi: 01.10.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 07:24

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayserispor maçının VAR hakemine olay sözler! “Skandallar bitmiyor” Beşiktaşlılar isyan etmişiti...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, Kayserispor-Beşiktaş mücadelesiyle kapandı. İlk yarısı golsüz ve pozisyonsuz sona eren mücadele, ikinci yarıda açıldı. Konuk ekip, üst üste bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü, maçın orta hakemi ve VAR hakemine de sert tepki gösterdi. SABAH Spor yazarları, zorlu karşılaşmayı ve maçın hakemlerini flaş sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayserispor maçının VAR hakemine olay sözler! Skandallar bitmiyor Beşiktaşlılar isyan etmişiti...

Son dakika haberleri… Avrupa'da Ajax'a farklı yenilerek şoka giren Beşiktaş, Kayseri'de 3 golle kazanıp yara sardı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayserispor maçının VAR hakemine olay sözler! Skandallar bitmiyor Beşiktaşlılar isyan etmişiti...

İlk 45 dakikayı isabetli şut atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda açıldı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayserispor maçının VAR hakemine olay sözler! Skandallar bitmiyor Beşiktaşlılar isyan etmişiti...

56'da Gedson ile öne geçen Kara Kartal, İmmobile'nin biri penaltıdan iki golüyle hedefine ulaştı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayserispor maçının VAR hakemine olay sözler! Skandallar bitmiyor Beşiktaşlılar isyan etmişiti...

Ligde yenilmezlik serisini sürdüren Gio'nun ekibi, 3 gün sonra E.Frankfurt'u ağırlayacak.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayserispor maçının VAR hakemine olay sözler! Skandallar bitmiyor Beşiktaşlılar isyan etmişiti...

SABAH Spor'un usta yazarları, Kayserispor-Beşiktaş mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi:

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