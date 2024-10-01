Giriş Tarihi: 01.10.2024 07:24
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
07:24
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayserispor maçının VAR hakemine olay sözler! “Skandallar bitmiyor” Beşiktaşlılar isyan etmişiti...
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, Kayserispor-Beşiktaş mücadelesiyle kapandı. İlk yarısı golsüz ve pozisyonsuz sona eren mücadele, ikinci yarıda açıldı. Konuk ekip, üst üste bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Beşiktaş Kulübü, maçın orta hakemi ve VAR hakemine de sert tepki gösterdi. SABAH Spor yazarları, zorlu karşılaşmayı ve maçın hakemlerini flaş sözlerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…