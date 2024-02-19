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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Konyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Oyuna girer girmez... Fernando Santos için olay sözler: ‘Korkak…’
Giriş Tarihi: 19.02.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 21:50

Son dakika Beşiktaş haberleri: Konyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Oyuna girer girmez... Fernando Santos için olay sözler: ‘Korkak…’

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 26. haftanın son maç gününde Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, taraftarı karşısında sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 3 puanı alan Beşiktaş'ta yeni transferler geceye damga vururken teknik direktör Fernando Santos da eleştirilerden nasibini aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Konyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Oyuna girer girmez... Fernando Santos için olay sözler: ‘Korkak…’

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Konyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Oyuna girer girmez... Fernando Santos için olay sözler: ‘Korkak…’

26. hafta maçına mutlak galibiyet için çıkan siyah-beyazlı ekip, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Konyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Oyuna girer girmez... Fernando Santos için olay sözler: ‘Korkak…’

Bu sonuçla birlikte puanını 43 yapan Beşiktaş, Trabzonspor'un ardından ligde 4. sıradaki yerini korumayı başardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Konyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Oyuna girer girmez... Fernando Santos için olay sözler: ‘Korkak…’

Bir sonraki hafta İstanbulspor'a konuk olacak olan Kara Kartal, galibiyet serisini başlatmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Konyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Oyuna girer girmez... Fernando Santos için olay sözler: ‘Korkak…’

GECEYE DAMGA VURDU

Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

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