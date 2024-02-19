Giriş Tarihi: 19.02.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
21:50
Son dakika Beşiktaş haberleri: Konyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Oyuna girer girmez... Fernando Santos için olay sözler: ‘Korkak…’
Son dakika haberleri… Süper Lig'de 26. haftanın son maç gününde Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, taraftarı karşısında sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 3 puanı alan Beşiktaş'ta yeni transferler geceye damga vururken teknik direktör Fernando Santos da eleştirilerden nasibini aldı. İşte son dakika haberinin detayları…