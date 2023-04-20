Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Beşiktaş’a hiç beklemediği yerden talih koşu kondu: Muleka ve N’Koudou derken…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Daha sonra göreve gelen Şenol Güneş ile iyi bir form grafiği yakalayan siyah-beyazlı ekip, seri galibiyetlerle üst sıralara tırmandı ve 3. basamağa yerleşti. Ligde zirveyi kovalayan Beşiktaş, bir yandan da transfer de önemli hamleler yapma peşinde. Bu sırada Şenol Güneş'in biletini kestiği yıldız oyuncu için beklenmedik bir teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…