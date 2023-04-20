Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Beşiktaş’a hiç beklemediği yerden talih koşu kondu: Muleka ve N’Koudou derken…
Giriş Tarihi: 20.04.2023 20:07 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 20:08

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Beşiktaş’a hiç beklemediği yerden talih koşu kondu: Muleka ve N’Koudou derken…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Daha sonra göreve gelen Şenol Güneş ile iyi bir form grafiği yakalayan siyah-beyazlı ekip, seri galibiyetlerle üst sıralara tırmandı ve 3. basamağa yerleşti. Ligde zirveyi kovalayan Beşiktaş, bir yandan da transfer de önemli hamleler yapma peşinde. Bu sırada Şenol Güneş'in biletini kestiği yıldız oyuncu için beklenmedik bir teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Beşiktaş’a hiç beklemediği yerden talih koşu kondu: Muleka ve N’Koudou derken…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu 3. teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde tamamlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Beşiktaş’a hiç beklemediği yerden talih koşu kondu: Muleka ve N’Koudou derken…

Bu sezona da aynı şekilde Fransız teknik direktörle başlayan Kara Kartal, ligin ilk haftalarında tatmin edici bir performans gösteremedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Beşiktaş’a hiç beklemediği yerden talih koşu kondu: Muleka ve N’Koudou derken…

Zirveden uzak kalan Beşiktaş, erken hamle yaparak Valerien Ismael ile yollarını ayırdı ve takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Beşiktaş’a hiç beklemediği yerden talih koşu kondu: Muleka ve N’Koudou derken…

Beşiktaş'ın başında iki kez şampiyonluk yaşamış olan Güneş, takımı yeniden toparladı ve devre arası transferleriyle birlikte takımını yeniden forma soktu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Beşiktaş’a hiç beklemediği yerden talih koşu kondu: Muleka ve N’Koudou derken…

Ligde art arda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanan Beşiktaş, 59 puanla 3. sırada yer alıyor.

SON DAKİKA