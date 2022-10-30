Giriş Tarihi: 30.10.2022 20:52 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 20:52

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş daha ilk maçında tarihe geçti! Fatih Terim’i arkasına aldı, ilginç tesadüf ortaya çıktı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekmişti. Ancak daha sonra gelen üst üste kötü sonuçlar, siyah-beyazlı ekipte Fransız çalıştırıcının görevine son verilmesine neden oldu. Valerien Ismael'in ardından göreve gelen Şenol Güneş, ikinci döneminde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk karşılaşmayı 5-2 kazanmayı başardı. Şenol Güneş, bu galibiyetiyle Fatih Terim'i geride bırakırken, maç sonunda ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…