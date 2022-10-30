Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş daha ilk maçında tarihe geçti! Fatih Terim’i arkasına aldı, ilginç tesadüf ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 30.10.2022 20:52 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 20:52

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş daha ilk maçında tarihe geçti! Fatih Terim’i arkasına aldı, ilginç tesadüf ortaya çıktı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekmişti. Ancak daha sonra gelen üst üste kötü sonuçlar, siyah-beyazlı ekipte Fransız çalıştırıcının görevine son verilmesine neden oldu. Valerien Ismael'in ardından göreve gelen Şenol Güneş, ikinci döneminde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk karşılaşmayı 5-2 kazanmayı başardı. Şenol Güneş, bu galibiyetiyle Fatih Terim'i geride bırakırken, maç sonunda ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş daha ilk maçında tarihe geçti! Fatih Terim’i arkasına aldı, ilginç tesadüf ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş, yeni teknik direktör Şenol Güneş'le çıktığı ilk maçta taraftarlarını mutlu etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş daha ilk maçında tarihe geçti! Fatih Terim’i arkasına aldı, ilginç tesadüf ortaya çıktı…

Puanını 22'ye yükselten siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemine başlayan teknik direktör Şenol Güneş de 200. resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş daha ilk maçında tarihe geçti! Fatih Terim’i arkasına aldı, ilginç tesadüf ortaya çıktı…

Daha önceki döneminde Beşiktaş'ın başında 199 resmi müsabakaya çıkan Güneş böylelikle siyah-beyazlı takımında başındaki galibiyet sayısını da 117'den 118'e yükseltti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş daha ilk maçında tarihe geçti! Fatih Terim’i arkasına aldı, ilginç tesadüf ortaya çıktı…

Siyah-beyazlı taraftarların maç öncesinde çiçek atarak "hoş geldin" dediği teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından oyuncularıyla birlikte Beşiktaş tribünlerini selamlarken maç sonu galibiyet üçlüsünü de çektirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş daha ilk maçında tarihe geçti! Fatih Terim’i arkasına aldı, ilginç tesadüf ortaya çıktı…

CENK TOSUN İLK 11'E GOLLE DÖNDÜ

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelir gelmez ilk 11'de forma verdiği Cenk Tosun, 2022-2023 sezonunda bu şansı iyi değerlendirdi ve 2 gol birden attı.

SON DAKİKA