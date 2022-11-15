Giriş Tarihi: 15.11.2022 19:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 19:51

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş devre arasında bombayı patlatıyor! Beşiktaş dünya devinin yıldızı için milyonları gözden çıkardı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcının görevine son verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yakınlığı bilinen Şenol Güneş, Valerien Ismael'in görevden alınmasının hemen ardından takımın başına getirildi. Şenol Güneş ile Süper Lig'de iki maça çıkan siyah-beyazlılar, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, kadroya yapılacak takviyeler hakkında yönetimi bilgilendirirken, ilk bombasını devre arasında patlatacak. İşte son dakika haberinin detayları…