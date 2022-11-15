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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş devre arasında bombayı patlatıyor! Beşiktaş dünya devinin yıldızı için milyonları gözden çıkardı…
Giriş Tarihi: 15.11.2022 19:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 19:51

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş devre arasında bombayı patlatıyor! Beşiktaş dünya devinin yıldızı için milyonları gözden çıkardı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fransız çalıştırıcının görevine son verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yakınlığı bilinen Şenol Güneş, Valerien Ismael'in görevden alınmasının hemen ardından takımın başına getirildi. Şenol Güneş ile Süper Lig'de iki maça çıkan siyah-beyazlılar, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, kadroya yapılacak takviyeler hakkında yönetimi bilgilendirirken, ilk bombasını devre arasında patlatacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş devre arasında bombayı patlatıyor! Beşiktaş dünya devinin yıldızı için milyonları gözden çıkardı…

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezonun son haftalarında Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine göreve gelen Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekipte bekleneni veremedi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş devre arasında bombayı patlatıyor! Beşiktaş dünya devinin yıldızı için milyonları gözden çıkardı…

Sezona Fransız çalıştırıcıyla başlayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde de hocanın isteklerine göre kadrosunu bir hayli değiştirdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş devre arasında bombayı patlatıyor! Beşiktaş dünya devinin yıldızı için milyonları gözden çıkardı…

Ancak sezon başladıktan sonra Valerien Ismael'in performansının beklenenin altında kalması Beşiktaş'ta sistemin bir kez daha değişmesine neden oldu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş devre arasında bombayı patlatıyor! Beşiktaş dünya devinin yıldızı için milyonları gözden çıkardı…

Hatayspor yenilgisinin ardından görevine son verilen Ismael'in yerine Şenol Güneş takımın başına getirildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş devre arasında bombayı patlatıyor! Beşiktaş dünya devinin yıldızı için milyonları gözden çıkardı…

Tecrübeli çalıştırıcıyla çıkılan ilk iki Süper Lig maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin yoğun geçmesi bekleniyor.

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