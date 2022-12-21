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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş faturayı yıldız isme kesti! Geceye damga vuran karar: İstanbulspor maçında Beşiktaş tribünlerinden sert tepki…
Giriş Tarihi: 21.12.2022 22:20 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 22:21

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş faturayı yıldız isme kesti! Geceye damga vuran karar: İstanbulspor maçında Beşiktaş tribünlerinden sert tepki…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fransız teknik adamla yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlı ekipte takımın başına ise tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş getirildi. Güneş ile birlikte şampiyonluk için tekrar umutlanan Beşiktaş, Dünya Kupası arasından sonraki ilk maçına Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a karşı çıktı. Mücadelenin ilk yarısında şok bir sonuçla karşılaşan siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'ten geceye damga vuran bir karar geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş faturayı yıldız isme kesti! Geceye damga vuran karar: İstanbulspor maçında Beşiktaş tribünlerinden sert tepki…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş ile devam eden Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte şampiyonluğu hedefliyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş faturayı yıldız isme kesti! Geceye damga vuran karar: İstanbulspor maçında Beşiktaş tribünlerinden sert tepki…

Sezon ortasında göreve gelen Güneş, Valerien Ismael'in ardından Beşiktaşlı taraftarları yeniden takıma bağlamayı başardı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş faturayı yıldız isme kesti! Geceye damga vuran karar: İstanbulspor maçında Beşiktaş tribünlerinden sert tepki…

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş, sezonun kalan kısmı için hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş faturayı yıldız isme kesti! Geceye damga vuran karar: İstanbulspor maçında Beşiktaş tribünlerinden sert tepki…

Aranın ardından resmi maçlara Ziraat Türkiye Kupası'yla dönen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor'u ağırladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş faturayı yıldız isme kesti! Geceye damga vuran karar: İstanbulspor maçında Beşiktaş tribünlerinden sert tepki…

Kupaya 4. turdan başlayan Kara Kartal, Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

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