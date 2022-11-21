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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş gözden çıkarmıştı! Andrea Pirlo Beşiktaş’ın yıldızını Fatih Karagümrük’e getiriyor…
Giriş Tarihi: 21.11.2022 20:06 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 20:09

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş gözden çıkarmıştı! Andrea Pirlo Beşiktaş’ın yıldızını Fatih Karagümrük’e getiriyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından takımın başına Şenol Güneş'i getirdi. Siyah-beyazlı ekiple Süper Lig'de 2 maça çıkan Güneş, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu revize etmesi beklenen Şenol Güneş, yaz transfer döneminde Valerien Ismael'in takıma kattığı bazı isimlerle yollarını ayıracak. Bu sırada Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaşlı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş gözden çıkarmıştı! Andrea Pirlo Beşiktaş’ın yıldızını Fatih Karagümrük’e getiriyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonun son çeyreğinde takımın başına Valerien Ismael'i getirmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş gözden çıkarmıştı! Andrea Pirlo Beşiktaş’ın yıldızını Fatih Karagümrük’e getiriyor…

Fransız genç çalıştırıcıyla sezonu tamamlayan Kartal, yeni sezona da Ismael ile başladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş gözden çıkarmıştı! Andrea Pirlo Beşiktaş’ın yıldızını Fatih Karagümrük’e getiriyor…

Valerien Ismael yönetiminde taraftarını memnun edecek oyunu sergilemekten uzak kalan Beşiktaş, Hatayspor karşısındaki mağlubiyetin ardından ipleri kopardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş gözden çıkarmıştı! Andrea Pirlo Beşiktaş’ın yıldızını Fatih Karagümrük’e getiriyor…

Genç teknik direktörün yerine ise Beşiktaş'ta iki kez şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş getirildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş gözden çıkarmıştı! Andrea Pirlo Beşiktaş’ın yıldızını Fatih Karagümrük’e getiriyor…

Şenol Güneş ile ligde iki, Türkiye Kupası'nda ise tek maça çıkan Beşiktaş, toplamda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

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