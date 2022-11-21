Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş gözden çıkarmıştı! Andrea Pirlo Beşiktaş’ın yıldızını Fatih Karagümrük’e getiriyor…

Giriş Tarihi: 21.11.2022 20:06 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 20:09

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından takımın başına Şenol Güneş'i getirdi. Siyah-beyazlı ekiple Süper Lig'de 2 maça çıkan Güneş, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu revize etmesi beklenen Şenol Güneş, yaz transfer döneminde Valerien Ismael'in takıma kattığı bazı isimlerle yollarını ayıracak. Bu sırada Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Beşiktaşlı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte son dakika haberinin detayları…