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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ilk transferini yapıyor! Beşiktaş yeni ‘Gökhan Gönül' için görüşmelere başladı…
Giriş Tarihi: 01.11.2022 23:29 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 23:31

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ilk transferini yapıyor! Beşiktaş yeni ‘Gökhan Gönül' için görüşmelere başladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda iyi sonuçlar alsa da ilerleyen maçlardaki kötü sonuçlar, genç çalıştırıcının gönderilmesine neden oldu. 11. haftada oynanan Hatayspor maçında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael gönderilerek göreve Şenol Güneş getirildi. İkinci döneminin ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden deneyimli çalıştırıcının, Beşiktaş yönetiminden istediği ilk transfer de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ilk transferini yapıyor! Beşiktaş yeni ‘Gökhan Gönül’ için görüşmelere başladı…

Son dakika haberleri… Beşiktaş'ın başına geçtiğimiz sezonun son çeyreğinde gelen Fransız teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı ekiple yeni sezona başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ilk transferini yapıyor! Beşiktaş yeni ‘Gökhan Gönül’ için görüşmelere başladı…

Yaz transfer döneminde de özellikle Premier Lig ekiplerinden transfer edilen yeni oyuncular, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ilk transferini yapıyor! Beşiktaş yeni ‘Gökhan Gönül’ için görüşmelere başladı…

Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, şampiyonluk için sezona giriş yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ilk transferini yapıyor! Beşiktaş yeni ‘Gökhan Gönül’ için görüşmelere başladı…

Valerien Ismael yönetiminde ilk haftalarda bol gollü galibiyetler alan Kartal, oynanan oyunla taraftarların bir kısmını memnun etmeyi başardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ilk transferini yapıyor! Beşiktaş yeni ‘Gökhan Gönül’ için görüşmelere başladı…

İlerleyen haftalarda takım oyunu ve skorlarda alınan kötü sonuçlar, Valerien Ismael'in sonunu hazırladı.

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