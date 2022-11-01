Giriş Tarihi: 01.11.2022 23:29 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 23:31

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş ilk transferini yapıyor! Beşiktaş yeni ‘Gökhan Gönül' için görüşmelere başladı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, ilk haftalarda iyi sonuçlar alsa da ilerleyen maçlardaki kötü sonuçlar, genç çalıştırıcının gönderilmesine neden oldu. 11. haftada oynanan Hatayspor maçında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael gönderilerek göreve Şenol Güneş getirildi. İkinci döneminin ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden deneyimli çalıştırıcının, Beşiktaş yönetiminden istediği ilk transfer de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…