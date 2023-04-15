Giriş Tarihi: 15.04.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 19:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş onay verdi Beşiktaş dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Taraftarın beklediği golcü sonunda İstanbul yolunda…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcının döneminde beklentilerin oldukça altında bir performans sergiledi. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcıyla oldukça iyi bir form grafiği yakalayarak ligde zirve yarışına dahil oldu. Bir yandan şampiyonluk yarışında hesaplar yapan Beşiktaş, diğer yandan da gelecek sezonun transferleri için çalışıyor. Siyah-beyazlı ekibe bu sırada müjdeli haber geldi. Şenol Güneş'in onay verdiği yıldız isim, Beşiktaş'a bedavaya gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları…