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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş onay verdi Beşiktaş dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Taraftarın beklediği golcü sonunda İstanbul yolunda…
Giriş Tarihi: 15.04.2023 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 19:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş onay verdi Beşiktaş dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Taraftarın beklediği golcü sonunda İstanbul yolunda…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcının döneminde beklentilerin oldukça altında bir performans sergiledi. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcıyla oldukça iyi bir form grafiği yakalayarak ligde zirve yarışına dahil oldu. Bir yandan şampiyonluk yarışında hesaplar yapan Beşiktaş, diğer yandan da gelecek sezonun transferleri için çalışıyor. Siyah-beyazlı ekibe bu sırada müjdeli haber geldi. Şenol Güneş'in onay verdiği yıldız isim, Beşiktaş'a bedavaya gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş onay verdi Beşiktaş dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Taraftarın beklediği golcü sonunda İstanbul yolunda…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona da Valerien Ismael ile başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş onay verdi Beşiktaş dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Taraftarın beklediği golcü sonunda İstanbul yolunda…

Ancak genç teknik direktörle aradığı ruhu yakalayamayan Beşiktaş, çok geçmeden takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş onay verdi Beşiktaş dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Taraftarın beklediği golcü sonunda İstanbul yolunda…

Beşiktaş'ın başında daha önce 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, takımdaki morali yukarılara çıkarırken devre arası transferleriyle de form yakaladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş onay verdi Beşiktaş dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Taraftarın beklediği golcü sonunda İstanbul yolunda…

Ligde üst üste galibiyetlerle birlikte puanını 55 yapan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş onay verdi Beşiktaş dünya yıldızını bedavaya getiriyor! Taraftarın beklediği golcü sonunda İstanbul yolunda…

Zirve yarışına dahil olan Beşiktaş, bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da gelecek sezonun transferleri için çalışıyor.

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