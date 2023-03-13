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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş parlattı dünya devleri peşinde düştü! Beşiktaş’ın kasası dev bonservisle dolacak…
Giriş Tarihi: 13.03.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:38

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş parlattı dünya devleri peşinde düştü! Beşiktaş’ın kasası dev bonservisle dolacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş'in yeniden göreve gelmesiyle birlikte iyi bir uyum yakalayan Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hemen ardından üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk için iddiasını sürdüren siyah-beyazlı ekip, bir yandan da gelecek sezon planlarını yürütüyor. Bu süreçte Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yıldızı parlayan birçok oyuncuya da Avrupa'nın önemli takımları talip oluyor. Tecrübeli çalıştırıcının vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız oyuncuya da dev bonservis geliri bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş parlattı dünya devleri peşinde düştü! Beşiktaş’ın kasası dev bonservisle dolacak…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, birden fazla teknik direktör değişimiyle tartışmaların odak noktası olmuştu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş parlattı dünya devleri peşinde düştü! Beşiktaş’ın kasası dev bonservisle dolacak…

Son olarak Valerien Ismael ile sezonu tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yeni sezona da Fransız çalıştırıcıyla başladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş parlattı dünya devleri peşinde düştü! Beşiktaş’ın kasası dev bonservisle dolacak…

Ancak Ismael'den istediği verimi alamayan Beşiktaş, yollarını ayırarak görevi Şenol Güneş'e emanet etti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş parlattı dünya devleri peşinde düştü! Beşiktaş’ın kasası dev bonservisle dolacak…

Beşiktaş'ın başındaki iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, taraftarının moralini bir kez daha yükseltmeyi başardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş parlattı dünya devleri peşinde düştü! Beşiktaş’ın kasası dev bonservisle dolacak…

Siyah-beyazlıları toparlamayı başaran Güneş, devre arası transferleriyle de Süper Lig'de 2 maçlık galibiyet serisini yakaladı.

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