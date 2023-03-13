Giriş Tarihi: 13.03.2023 23:35 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:38

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş parlattı dünya devleri peşinde düştü! Beşiktaş’ın kasası dev bonservisle dolacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş'in yeniden göreve gelmesiyle birlikte iyi bir uyum yakalayan Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hemen ardından üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk için iddiasını sürdüren siyah-beyazlı ekip, bir yandan da gelecek sezon planlarını yürütüyor. Bu süreçte Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yıldızı parlayan birçok oyuncuya da Avrupa'nın önemli takımları talip oluyor. Tecrübeli çalıştırıcının vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız oyuncuya da dev bonservis geliri bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…