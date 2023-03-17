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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı yeniden imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 17.03.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 18:36

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı yeniden imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde üçüncü sırada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hemen ardında bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in göreve gelmesinin ardından yeniden moral depolayan ve şampiyonluk potasına dahil olan Kara Kartal, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor. Bu sırada Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i oldukça sevindiren bir haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpte takımın eski yıldızı, yeniden formayı giymeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı yeniden imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu Valerien Ismael yönetiminde tamamlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı yeniden imzayı atıyor…

Yeni sezona da Valerien Ismael ile başlayan siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcının döneminde beklediğini bulamadı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı yeniden imzayı atıyor…

Kısa süre içerisinde üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle görevi Şenol Güneş'e devreden Beşiktaş'ta takımın da havası değişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı yeniden imzayı atıyor…

Kara Kartal'ın başında iki kez Süper Lig şampiyonluğuna imza atan Şenol Güneş, taraftarını yeniden havaya sokarak takımını toparladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı yeniden imzayı atıyor…

Devre arası transfer döneminde de birçok yeni transferle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, bir yandan da gelecek sezonun hazırlığını yapıyor.

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