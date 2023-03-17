Giriş Tarihi: 17.03.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 18:36

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı yeniden imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde üçüncü sırada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hemen ardında bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in göreve gelmesinin ardından yeniden moral depolayan ve şampiyonluk potasına dahil olan Kara Kartal, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor. Bu sırada Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i oldukça sevindiren bir haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpte takımın eski yıldızı, yeniden formayı giymeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…