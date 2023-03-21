Giriş Tarihi: 21.03.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 21:36

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yıldız ismi senesi dolmadan gönderiyor! Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcıyla istediği sonuçları alamadı. Ligde üst üste gelen yenilgilerin ardından görevi Şenol Güneş'e devreden siyah-beyazlılar, deneyimli teknik direktörle çıkışa geçti. Bu sezonu en iyi noktada bitirmenin planlarını yapan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonu kurguluyor. Bu sırada Şenol Güneş, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği bir yıldız oyuncunun daha biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları…