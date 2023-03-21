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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yıldız ismi senesi dolmadan gönderiyor! Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor…
Giriş Tarihi: 21.03.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 21:36

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yıldız ismi senesi dolmadan gönderiyor! Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcıyla istediği sonuçları alamadı. Ligde üst üste gelen yenilgilerin ardından görevi Şenol Güneş'e devreden siyah-beyazlılar, deneyimli teknik direktörle çıkışa geçti. Bu sezonu en iyi noktada bitirmenin planlarını yapan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonu kurguluyor. Bu sırada Şenol Güneş, gelecek sezon kadrosunda düşünmediği bir yıldız oyuncunun daha biletini kesti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yıldız ismi senesi dolmadan gönderiyor! Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, yeni sezona Valerien Ismael ile başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yıldız ismi senesi dolmadan gönderiyor! Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor…

Fransız teknik direktörle istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, takımdan gönderilmesi konusunda aceleci davranmaktan tereddüt etmedi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yıldız ismi senesi dolmadan gönderiyor! Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor…

Valerien Ismael'in görevine son verilmesinin hemen ardından Şenol Güneş'i takımın başına getiren Kara Kartal, çıkışa geçti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yıldız ismi senesi dolmadan gönderiyor! Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor…

Süper Lig'de son haftalarda galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlı ekip, 49 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş yıldız ismi senesi dolmadan gönderiyor! Beşiktaş’ta kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor…

Devre arasında yapılan birçok yeni transferle kadrosunu güncelleyen Şenol Güneş, gelecek sezonun hazırlığını da yapıyor.

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