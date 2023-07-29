Giriş Tarihi: 29.07.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 21:50

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’i havaya uçuracak transfer geliyor! Beşiktaş’ın yeni yıldızını açıkladılar: İmza için yola çıktı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turunda çıktı. Arnavutluk ekibi Tirana'yı sahasında konuk eden siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1 galip ayrılarak tur için avantajlı konuma gelmeyi başardı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Onana ve Amartey'den sonra bir ismin daha transferini bitirdi. Şenol Güneş'in uzun zamandır istediği yıldız oyuncu, yakın zamanda İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…