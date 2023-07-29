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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’i havaya uçuracak transfer geliyor! Beşiktaş’ın yeni yıldızını açıkladılar: İmza için yola çıktı…
Giriş Tarihi: 29.07.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 21:50

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’i havaya uçuracak transfer geliyor! Beşiktaş’ın yeni yıldızını açıkladılar: İmza için yola çıktı…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turunda çıktı. Arnavutluk ekibi Tirana'yı sahasında konuk eden siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1 galip ayrılarak tur için avantajlı konuma gelmeyi başardı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Onana ve Amartey'den sonra bir ismin daha transferini bitirdi. Şenol Güneş'in uzun zamandır istediği yıldız oyuncu, yakın zamanda İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’i havaya uçuracak transfer geliyor! Beşiktaş’ın yeni yıldızını açıkladılar: İmza için yola çıktı…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte iyi bir form grafiği çizen Beşiktaş, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’i havaya uçuracak transfer geliyor! Beşiktaş’ın yeni yıldızını açıkladılar: İmza için yola çıktı…

2023-2024 sezonunda ilk hedefini Süper Lig şampiyonluğu olarak belirleyen Kara Kartal, ilk resmi maçına geçtiğimiz günlerde çıktı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’i havaya uçuracak transfer geliyor! Beşiktaş’ın yeni yıldızını açıkladılar: İmza için yola çıktı…

UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Şenol Güneş ve öğrencileri, Arnavutluk ekibi Tirana'yı ağırladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’i havaya uçuracak transfer geliyor! Beşiktaş’ın yeni yıldızını açıkladılar: İmza için yola çıktı…

Karşılaşmadan rahat bir şekilde 3-1 kazanarak çıkan Beşiktaş, rövanş maçı öncesinde avantajı sağladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’i havaya uçuracak transfer geliyor! Beşiktaş’ın yeni yıldızını açıkladılar: İmza için yola çıktı…

Bu sırada transfer çalışmalarına da hız veren siyah-beyazlılar, son haftalarda kadrosunu güçlendirmeye başladı.

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