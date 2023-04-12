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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in prensi için dünya devleri sıraya girdi! Beşiktaş dünyaları kazanacak: İşte bonservis bedeli…
Giriş Tarihi: 12.04.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 22:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in prensi için dünya devleri sıraya girdi! Beşiktaş dünyaları kazanacak: İşte bonservis bedeli…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla birlikte zirve yarışına dahil oldu. Şenol Güneş yönetiminde son 5 haftada 5 galibiyet birden alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da indirmeyi başardı. Bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da gelecek sezonu planlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in prensi için dünya devleri sıraya girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in prensi için dünya devleri sıraya girdi! Beşiktaş dünyaları kazanacak: İşte bonservis bedeli…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde yeni sezona başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in prensi için dünya devleri sıraya girdi! Beşiktaş dünyaları kazanacak: İşte bonservis bedeli…

Fransız teknik direktörle istediğini almaktan bir hayli uzak olan Kara Kartal, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırdı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in prensi için dünya devleri sıraya girdi! Beşiktaş dünyaları kazanacak: İşte bonservis bedeli…

Kısa süre içerisinde takımın başına tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, yeniden zirveye tutundu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in prensi için dünya devleri sıraya girdi! Beşiktaş dünyaları kazanacak: İşte bonservis bedeli…

Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren siyah-beyazlılar, şampiyonluk hesapları da yapmaya başladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in prensi için dünya devleri sıraya girdi! Beşiktaş dünyaları kazanacak: İşte bonservis bedeli…

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi haline gelen Gedson Fernandes için talipler de artıyor.

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