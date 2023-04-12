Giriş Tarihi: 12.04.2023 22:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 22:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş’in prensi için dünya devleri sıraya girdi! Beşiktaş dünyaları kazanacak: İşte bonservis bedeli…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla birlikte zirve yarışına dahil oldu. Şenol Güneş yönetiminde son 5 haftada 5 galibiyet birden alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da indirmeyi başardı. Bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da gelecek sezonu planlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in prensi için dünya devleri sıraya girdi. İşte son dakika haberinin detayları…