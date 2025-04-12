Giriş Tarihi: 12.04.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
22:57
Son dakika Beşiktaş haberleri: Solskjaer'den olay sözler! İsim vererek açıkladı | "Bu takıma ameliyat lazım"
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Kartal, rakibine 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın taraftarları, mağlubiyet sonrası Ole Gunnar Solskjaer ve oyunculara tepki gösterdi. Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte flaş sözleri...