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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Solskjaer'den olay sözler! İsim vererek açıkladı | "Bu takıma ameliyat lazım"
Giriş Tarihi: 12.04.2025 22:25 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 22:57

Son dakika Beşiktaş haberleri: Solskjaer'den olay sözler! İsim vererek açıkladı | "Bu takıma ameliyat lazım"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaştı. Kartal, rakibine 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın taraftarları, mağlubiyet sonrası Ole Gunnar Solskjaer ve oyunculara tepki gösterdi. Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte flaş sözleri...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Solskjaer’den olay sözler! İsim vererek açıkladı | Bu takıma ameliyat lazım

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir karşı karşıya geldi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Solskjaer’den olay sözler! İsim vererek açıkladı | Bu takıma ameliyat lazım

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Başakşehir 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Yusuf Sarı kaydetti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Solskjaer’den olay sözler! İsim vererek açıkladı | Bu takıma ameliyat lazım

Siyah-beyazlı takımın taraftarları, mağlubiyet sonrası Ole Gunnar Solskjaer ve oyunculara tepki gösterdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Solskjaer’den olay sözler! İsim vererek açıkladı | Bu takıma ameliyat lazım

Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Solskjaer’den olay sözler! İsim vererek açıkladı | Bu takıma ameliyat lazım

"TAKIMI İLAÇ KURTARMAZ"
Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım.