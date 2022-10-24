Giriş Tarihi: 24.10.2022 22:30 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 23:08

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Beşiktaş taraftarları Valerien Ismael’in biletini kesti: “Futbola Fransız…”

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Beşiktaş, maçın 31. saniyesinde 1-0 öne geçse de devamını getiremedi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda yediği gollerle 3 puanı rakibine kaptırdı. Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'e çok büyük tepki geldi. Taraftarlar, sosyal medyada birçok paylaşımda bulunarak Fransız teknik direktörün gönderilmesini istedi. İşte son dakika haberinin detayları…