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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Beşiktaş taraftarları Valerien Ismael’in biletini kesti: “Futbola Fransız…”
Giriş Tarihi: 24.10.2022 22:30 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 23:08

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Beşiktaş taraftarları Valerien Ismael’in biletini kesti: “Futbola Fransız…”

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Beşiktaş, maçın 31. saniyesinde 1-0 öne geçse de devamını getiremedi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda yediği gollerle 3 puanı rakibine kaptırdı. Son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'e çok büyük tepki geldi. Taraftarlar, sosyal medyada birçok paylaşımda bulunarak Fransız teknik direktörün gönderilmesini istedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Beşiktaş taraftarları Valerien Ismael’in biletini kesti: “Futbola Fransız…”

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Beşiktaş taraftarları Valerien Ismael’in biletini kesti: “Futbola Fransız…”

Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Beşiktaş taraftarları Valerien Ismael’in biletini kesti: “Futbola Fransız…”

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş 19 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 10'a çıkardı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Beşiktaş taraftarları Valerien Ismael’in biletini kesti: “Futbola Fransız…”

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk edecek. Hatayspor ise MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Beşiktaş taraftarları Valerien Ismael’in biletini kesti: “Futbola Fransız…”

Hatayspor karşısında alınan beklenmedik mağlubiyet, Beşiktaşlı taraftarları da adeta çığırından çıkardı. Siyah-beyazlılar, hem maç içinde hem de maç sonunda Fransız çalıştırıcıya tepki gösterdi.

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