Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer geliyor! Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imza atacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırma kararı almıştı. Ismael'in ardından siyah-beyazlı ekipte takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş geçti. Şenol Güneş ile birlikte oldukça iyi bir performans sergileyen Kara Kartal, yeni sezon öncesi önemli takviyelerle şampiyonluğun favori adaylarından birisi olmak istiyor. Beşiktaş'ta bu doğrultuda listeye alınan isim eski Galatasaraylı oldu. İşte son dakika haberinin detayları…