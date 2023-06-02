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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer geliyor! Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imza atacak…
Giriş Tarihi: 02.06.2023 20:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 20:57

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer geliyor! Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imza atacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından yollarını ayırma kararı almıştı. Ismael'in ardından siyah-beyazlı ekipte takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş geçti. Şenol Güneş ile birlikte oldukça iyi bir performans sergileyen Kara Kartal, yeni sezon öncesi önemli takviyelerle şampiyonluğun favori adaylarından birisi olmak istiyor. Beşiktaş'ta bu doğrultuda listeye alınan isim eski Galatasaraylı oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer geliyor! Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imza atacak…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu Valerien Ismael yönetiminde tamamlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer geliyor! Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imza atacak…

Yeni sezona da Fransız teknik direktörle başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk haftalarda alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayırma kararı aldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer geliyor! Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imza atacak…

Tecrübeli çalıştırıcının görevine son verildikten kısa süre sonra Şenol Güneş'i takımın başına getiren Kara Kartal, büyük bir ivme yakaladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer geliyor! Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imza atacak…

Özellikle derbi maçlarda alınan sonuçlarla taraftarlarını memnun eden Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamlamaya çok yakın.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer geliyor! Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imza atacak…

Planlarını gelecek sezon için yapan siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş önderliğinde transfer listesini hazırlıyor.

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