Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de sezona damga vuracak transferi Beşiktaş yapıyor! Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kalbini Şenol Güneş alacak…

Giriş Tarihi: 08.12.2022 19:43 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 19:46

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde oldukça iddialı bir dönem geçiren Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına liderlik koltuğunda girdi. Aradan sonra seri galibiyetlere devam ederek ligin ilk devresini lider tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Portekizli çalıştırıcı ile hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş ise Şenol Güneş ile yola devam etmişti. Yeni hocasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de yılın transferi denilebilecek bir ismi kadrosuna katmanın peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…