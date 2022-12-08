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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de sezona damga vuracak transferi Beşiktaş yapıyor! Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kalbini Şenol Güneş alacak…
Giriş Tarihi: 08.12.2022 19:43 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 19:46

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de sezona damga vuracak transferi Beşiktaş yapıyor! Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kalbini Şenol Güneş alacak…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus yönetiminde oldukça iddialı bir dönem geçiren Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına liderlik koltuğunda girdi. Aradan sonra seri galibiyetlere devam ederek ligin ilk devresini lider tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Portekizli çalıştırıcı ile hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş ise Şenol Güneş ile yola devam etmişti. Yeni hocasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de yılın transferi denilebilecek bir ismi kadrosuna katmanın peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de sezona damga vuracak transferi Beşiktaş yapıyor! Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kalbini Şenol Güneş alacak…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen ara devam ediyor. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kulüpler, hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de sezona damga vuracak transferi Beşiktaş yapıyor! Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kalbini Şenol Güneş alacak…

Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde görkemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa'da liderlik koltuğunu bırakmadı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de sezona damga vuracak transferi Beşiktaş yapıyor! Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kalbini Şenol Güneş alacak…

Taraftarını memnun eden bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası arasının ardından galibiyetlerini sürdürerek devre arasına lider girmek istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de sezona damga vuracak transferi Beşiktaş yapıyor! Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kalbini Şenol Güneş alacak…

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş ise yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde girmişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de sezona damga vuracak transferi Beşiktaş yapıyor! Fenerbahçe’de Jorge Jesus’un kalbini Şenol Güneş alacak…

Genç teknik direktör ile beklediği verimi alamayan Kartal, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'i göreve getirdi.

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