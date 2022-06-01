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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı tercih etti
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:17

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı tercih etti

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Valerien Ismael'in transfer raporuna göre ilerleyen Beşiktaş, Süper Lig'de 3 büyüklerin de transfer listesinde olan yerli yıldızı kaptı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği oyuncunun bonservisi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe yerine Beşiktaş’ı tercih etti

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, bazı yabancı oyuncularla yollarını ayıracak.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe yerine Beşiktaş’ı tercih etti

YÖNETİM TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Gidecek oyuncuların yerine de kimlerin geleceği merak ediliyor. Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda transferlerine ağırlık veren yönetim harekete geçti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe yerine Beşiktaş’ı tercih etti

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Beşiktaş'ta seçim sonrası transfer harekatı hız kazandı. Başkanlık görevine devam eden Ahmet Nur Çebi, kongre sonrası ekibine, "Transferlere başlayabilirsiniz" talimatını verdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe yerine Beşiktaş’ı tercih etti

Alexander Sörloth transferi için de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş bir transfer için daha karşı karşıya geldi. Fakat Norveçli oyuncunun transferinde henüz bir gelişme yaşanmış değil.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe yerine Beşiktaş’ı tercih etti

Bordo mavililerde forma giydiği dönemle ilgili konuşan Norveçli golcü, "Her Transfer döneminde büyük bir kargaşa varmış gibi gözüküyor. İnanılmaz bir Futbol ülkesi. Orada geçirdiğim dönemle ilgili çok güzel anılarım var. Maç günleri kesinlikle büyüleyiciydi. Mücadele ve tezahüratlar... " açıklamasında bulundu.

"BUNA CEVAP VERİNCE ORTALIK KARIŞIYOR"

Geleceğine yönelik de konuşan Sörloth, "Süper Lig'e geri dönmek ister misin?" sorusuna, "Ben buna cevap verince ortalık karışıyor. Bu konuyu henüz düşünmedim." yanıtını verdi.

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