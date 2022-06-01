Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe yerine Beşiktaş’ı tercih etti

Bordo mavililerde forma giydiği dönemle ilgili konuşan Norveçli golcü, "Her Transfer döneminde büyük bir kargaşa varmış gibi gözüküyor. İnanılmaz bir Futbol ülkesi. Orada geçirdiğim dönemle ilgili çok güzel anılarım var. Maç günleri kesinlikle büyüleyiciydi. Mücadele ve tezahüratlar... " açıklamasında bulundu.

"BUNA CEVAP VERİNCE ORTALIK KARIŞIYOR"

Geleceğine yönelik de konuşan Sörloth, "Süper Lig'e geri dönmek ister misin?" sorusuna, "Ben buna cevap verince ortalık karışıyor. Bu konuyu henüz düşünmedim." yanıtını verdi.