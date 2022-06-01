Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:19
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
10:17
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe yerine Beşiktaş'ı tercih etti
Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Valerien Ismael'in transfer raporuna göre ilerleyen Beşiktaş, Süper Lig'de 3 büyüklerin de transfer listesinde olan yerli yıldızı kaptı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği oyuncunun bonservisi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...