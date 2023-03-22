Giriş Tarihi: 22.03.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 23:09

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. Valerien Ismael ile girilen 2022-2023 sezonunda istediği sonuçları elde edemeyen siyah-beyazlı ekip, kısa süre içerisinde Şenol Güneş'i göreve getirdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla iyi bir çıkış yakalayan Kara Kartal, yeniden şampiyonluk potasına girdi. Bu sezonu en iyi noktada bitirmek isteyen Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Bu doğrultuda siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de birçok talibi olan yıldız oyuncuyu ilk hedef olarak belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…