Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…
Giriş Tarihi: 22.03.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 23:09

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. Valerien Ismael ile girilen 2022-2023 sezonunda istediği sonuçları elde edemeyen siyah-beyazlı ekip, kısa süre içerisinde Şenol Güneş'i göreve getirdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla iyi bir çıkış yakalayan Kara Kartal, yeniden şampiyonluk potasına girdi. Bu sezonu en iyi noktada bitirmek isteyen Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Bu doğrultuda siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de birçok talibi olan yıldız oyuncuyu ilk hedef olarak belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona büyük umutlarla başlamıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Fransız genç teknik direktör Valerien Ismael ile 2022-2023 sezonuna giren Beşiktaş, ligin ilk haftalarında beklenen sonuçları alamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Zirveden uzak kalan siyah-beyazlılar, üst üste gelen kötü sonuçların ardından takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Beşiktaş'ta daha önce iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş ile yeniden toparlanan Kara Kartal, iyi bir form grafiği yakaladı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu bir üst seviyeye taşıyan Beşiktaş, ligde son olarak İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

SON DAKİKA