Teknik direktör Valerien İsmael'in maç sonunda yaptığı, "Sorumluluğu kabul ediyorum ancak bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynadığının farkına varması gerekiyor" açıklaması rahatsızlık oluşturdu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, desteklerini sıklıkla dile getirdikleri Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.