Giriş Tarihi: 26.10.2022 07:28
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
07:28
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael gerçekleri ortaya çıktı! Ayrılığa neden olan flaş olay, yıldız isim ipini çekti...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararı verildi ve 47 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı. Taraftarın uzun süredir tepki gösterdiği Ismael'in ayrılık sürecindeki gerçeklerken ortaya çıkarken, takımın yıldızı ayrılık sürecini başlatan isim oldu. İşte yaşananlar...