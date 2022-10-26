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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael gerçekleri ortaya çıktı! Ayrılığa neden olan flaş olay, yıldız isim ipini çekti...
Giriş Tarihi: 26.10.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 07:28

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael gerçekleri ortaya çıktı! Ayrılığa neden olan flaş olay, yıldız isim ipini çekti...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararı verildi ve 47 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı. Taraftarın uzun süredir tepki gösterdiği Ismael'in ayrılık sürecindeki gerçeklerken ortaya çıkarken, takımın yıldızı ayrılık sürecini başlatan isim oldu. İşte yaşananlar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael gerçekleri ortaya çıktı! Ayrılığa neden olan flaş olay, yıldız isim ipini çekti...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerien Ismael kararı verildi ve 47 yaşındaki teknik adamla yollar ayrıldı. Taraftarın uzun süredir tepki gösterdiği Ismael'in ayrılık sürecindeki gerçeklerken ortaya çıkarken, takımın yıldızı ayrılık sürecini başlatan isim oldu. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael gerçekleri ortaya çıktı! Ayrılığa neden olan flaş olay, yıldız isim ipini çekti...

Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında 31. saniyede öne geçtiği maçı 90'da yediği golle 2-1 mağlup bitirdi. Bu sonucun ardından taraftarlar yıkılırken yönetim de hayal kırıklığına uğradı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael gerçekleri ortaya çıktı! Ayrılığa neden olan flaş olay, yıldız isim ipini çekti...

Teknik direktör Valerien İsmael'in maç sonunda yaptığı, "Sorumluluğu kabul ediyorum ancak bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynadığının farkına varması gerekiyor" açıklaması rahatsızlık oluşturdu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, desteklerini sıklıkla dile getirdikleri Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael gerçekleri ortaya çıktı! Ayrılığa neden olan flaş olay, yıldız isim ipini çekti...

Siyah-beyazlıların özellikle son iki karşılaşmada tepki gösterip istifaya çağırdığı deneyimli hoca ile ilişiğin kesilmesi sadece resmi açıklamaya kaldı. Valerien Ismael'le yolların ayrılmasındaki dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien Ismael gerçekleri ortaya çıktı! Ayrılığa neden olan flaş olay, yıldız isim ipini çekti...

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

1- İsmael, geçen sezon göreve gelir gelmez takımı 3-4-3 oynatmaya başladı. Yeni sezon planlamasında tüm transferler bu dizilişe göre yapıldı.

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