Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
14:20
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Beşiktaş’ın yeni yıldızı belli oldu: İmza için İstanbul’a geliyor…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde dikkatleri üstüne çekti. Yeni transferleriyle iyi bir uyum yakalayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı son 3 resmi maçını da galibiyetle tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için de önemli bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, bir transferi daha bitirdi. İşte son dakika haberinin detayları…