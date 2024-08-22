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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Beşiktaş’ın yeni yıldızı belli oldu: İmza için İstanbul’a geliyor…
Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:20

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Beşiktaş’ın yeni yıldızı belli oldu: İmza için İstanbul’a geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde dikkatleri üstüne çekti. Yeni transferleriyle iyi bir uyum yakalayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı son 3 resmi maçını da galibiyetle tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için de önemli bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, bir transferi daha bitirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Beşiktaş’ın yeni yıldızı belli oldu: İmza için İstanbul’a geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yarattıktan sonra yeni bir döneme giren Beşiktaş, yeni hocası ve transferleriyle adından söz ettirdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Beşiktaş’ın yeni yıldızı belli oldu: İmza için İstanbul’a geliyor…

Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan galibiyet, ligde de Samsunspor ve Antalyaspor galibiyetleri, Beşiktaş'ta moralleri tavan yaptırdı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Beşiktaş’ın yeni yıldızı belli oldu: İmza için İstanbul’a geliyor…

Oynadığı oyunla taraftarını memnun etmeyi başaran Kara Kartal, flaş transferlere de devam ediyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Beşiktaş’ın yeni yıldızı belli oldu: İmza için İstanbul’a geliyor…

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve anlaşma tamam! Beşiktaş’ın yeni yıldızı belli oldu: İmza için İstanbul’a geliyor…

Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş ve Emirhan Topçu'yu bonservisiyle alan, Cher Ndour'u da kiralayan siyah-beyazlılar hücum hattına bir takviye daha yapacak.

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