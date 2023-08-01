Giriş Tarihi: 01.08.2023 21:58 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 22:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın son teklifini kabul etti! Şenol Güneş’in yeni prensi geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Sezona Şenol Güneş yönetiminde hazırlanmaya devam eden Beşiktaş, transfer döneminin ilk aylarını sessiz geçirmişti. Son haftalarda ise oldukça hareketli bir transfer süreci yaşayan siyah-beyazlı ekip, Ante Rebic'le kadrosunu güçlendirdi. Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Kara Kartal, bir yıldız oyuncunun daha transferini bitirmek üzere. Beşiktaş'ın yaptığı son teklifi kabul eden oyuncunun yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…