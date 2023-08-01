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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın son teklifini kabul etti! Şenol Güneş’in yeni prensi geliyor…
Giriş Tarihi: 01.08.2023 21:58 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 22:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın son teklifini kabul etti! Şenol Güneş’in yeni prensi geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Sezona Şenol Güneş yönetiminde hazırlanmaya devam eden Beşiktaş, transfer döneminin ilk aylarını sessiz geçirmişti. Son haftalarda ise oldukça hareketli bir transfer süreci yaşayan siyah-beyazlı ekip, Ante Rebic'le kadrosunu güçlendirdi. Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Kara Kartal, bir yıldız oyuncunun daha transferini bitirmek üzere. Beşiktaş'ın yaptığı son teklifi kabul eden oyuncunun yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın son teklifini kabul etti! Şenol Güneş’in yeni prensi geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Şenol Güneş yönetiminde tamamlayan Beşiktaş, lige 3. sırada nokta koymuştu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın son teklifini kabul etti! Şenol Güneş’in yeni prensi geliyor…

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlı ekip, son günlerde transferde gaza bastı ve art arda hamleler yaptı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın son teklifini kabul etti! Şenol Güneş’in yeni prensi geliyor…

Uzun süredir peşinden koştuğu Ante Rebic'e imzayı attıran Beşiktaş, bir yıldız ismi daha bitiriyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın son teklifini kabul etti! Şenol Güneş’in yeni prensi geliyor…

TEKLİFİ KABUL ETMEYE YAKIN

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda görmek istediği Roberto Pereyra'nın transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yıldız oyuncu Beşiktaş’ın son teklifini kabul etti! Şenol Güneş’in yeni prensi geliyor…

Beşiktaş'ın bir süredir transferi için uğraştığı yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

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