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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Derbi sonrası yılın transfer harekatı
Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 07:27

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Derbi sonrası yılın transfer harekatı

Son dakika haberi: Süper Lig'in 24. haftasında derbide Trabzonspor'u 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un nefis golleriyle deviren Beşiktaş transfer hareketına başladı. Kartal'ın hedefinde ikisi dünyaca ünlü olmak üzere, 3 önemli futbolcu var. Transfer operasyonunu bizzat Başkan Hasan Arat yürütüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Derbi sonrası yılın transfer harekatı

Son dakika haberi: Süper Lig'in 24. haftasında derbide Trabzonspor'u 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un nefis golleriyle deviren Beşiktaş transfer hareketına başladı. Kartal'ın hedefinde ikisi dünyaca ünlü olmak üzere, 3 önemli futbolcu var. Transfer operasyonunu bizzat Başkan Hasan Arat yürütüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Derbi sonrası yılın transfer harekatı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un golleriyle geçen Beşiktaş, transferde de harekete geçti.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Derbi sonrası yılın transfer harekatı

Siyah-Beyazlılar, maçın hemen ardından İngiliz stoper Joe Worall'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Derbi sonrası yılın transfer harekatı

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle fırsat kovalayan Kartal, taraftarını mutlu edecek hamleleri yapmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’tan 3 bomba birden! Derbi sonrası yılın transfer harekatı

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş ikisi dünyaca ünlü olmak üzere, 3 önemli futbolcunun transferi için harekete geçti.

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