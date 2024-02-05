Giriş Tarihi: 05.02.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
07:27
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan 3 bomba birden! Derbi sonrası yılın transfer harekatı
Son dakika haberi: Süper Lig'in 24. haftasında derbide Trabzonspor'u 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un nefis golleriyle deviren Beşiktaş transfer hareketına başladı. Kartal'ın hedefinde ikisi dünyaca ünlü olmak üzere, 3 önemli futbolcu var. Transfer operasyonunu bizzat Başkan Hasan Arat yürütüyor. İşte son dakika haberinin detayları...