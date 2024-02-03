Giriş Tarihi: 03.02.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
12:09
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Yıldız oyuncuya veto...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Tekrardan çıkışa geçmek için hamleler yapmak için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, transfer yapılacak bölgeleri belirledi. Teknik direktör Fernando Santos, istediği isimleri yönetime ilertirken, yıldız ismin transferi veto edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...