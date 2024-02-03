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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Yıldız oyuncuya veto...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 12:09

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Yıldız oyuncuya veto...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Tekrardan çıkışa geçmek için hamleler yapmak için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, transfer yapılacak bölgeleri belirledi. Teknik direktör Fernando Santos, istediği isimleri yönetime ilertirken, yıldız ismin transferi veto edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Yıldız oyuncuya veto...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Yıldız oyuncuya veto...

Tekrardan çıkışa geçmek için hamleler yapmak için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, transfer yapılacak bölgeleri belirledi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Yıldız oyuncuya veto...

Teknik direktör Fernando Santos, istediği isimleri yönetime ilertirken, yıldız ismin transferi veto edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Yıldız oyuncuya veto...

ABOUBAKAR DÖNDÜ

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sonrasında Afrika Uluslar Kupası için milli takımına giden Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, sakatlanarak geri dönmüştü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Fernando Santos istedi, yönetim almadı! Yıldız oyuncuya veto...

Tecrübeli futbolcu dün ise düz koşulara başladı. Ligdeki Trabzon ve Kayserispor maçlarıyla Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor müsabakasını kaçıracak 32 yaşındaki oyuncu, Konyaspor maçıyla sahalara dönecek.

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