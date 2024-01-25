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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Fernando Santos'un ilk transferi! Anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 11:52

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Fernando Santos'un ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş son iki lig maçında gol atamadı. Teknik direktör Fernando Santos, basın açıklamasında transfer yapılması gerektiğini ifade etmişti. Listesini yönetime ileten Portekizli teknik adamın istediği o oyuncuyla anlaşma sağlandı. İşte Fernando Santos'un ilk transferi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Fernando Santos’un ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bu görüntü çizen Beşiktaş'ta Fernando Santos sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Fernando Santos’un ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım son iki lig maçında gol atamadı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Fernando Santos’un ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Hafta sonu pazar günü Sivasspor deplasmanına gidecek olan Kartal, bu maçı kazanmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Fernando Santos’un ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

TARAFTARDAN BAŞKAN HASAN ARAT'A TEPKİ

Beşiktaş taraftarları Adana Demirspor maçının son anlarında başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son anları ve sonrasında 'Hasan Arat transfer nerede' şeklinde tempo tuttu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Fernando Santos’un ilk transferi! Anlaşma sağlandı...

Ara transfer döneminde ilk hamlesini yapan Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katmıştı.

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