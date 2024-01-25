Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
11:52
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Fernando Santos'un ilk transferi! Anlaşma sağlandı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş son iki lig maçında gol atamadı. Teknik direktör Fernando Santos, basın açıklamasında transfer yapılması gerektiğini ifade etmişti. Listesini yönetime ileten Portekizli teknik adamın istediği o oyuncuyla anlaşma sağlandı. İşte Fernando Santos'un ilk transferi...