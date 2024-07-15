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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan bir bomba daha! Immobile sonras geliyor...
Giriş Tarihi: 15.07.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 18:56

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan bir bomba daha! Immobile sonras geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor. Kartal, son bombası Immobile sonrası bir dünya yıldızına daha kanca attı. Beşiktaş, Real Madrid'in yıldız ismi için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Immobile sonras geliyor...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Immobile sonras geliyor...

Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Immobile sonras geliyor...

Kartal, son bombası Immobile sonrası bir dünya yıldızına daha kanca attı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Immobile sonras geliyor...

Beşiktaş, Real Madrid'in yıldız ismi için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...


Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Immobile sonras geliyor...

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş transferde bombaları peş peşe patlatıyor.

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