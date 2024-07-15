Giriş Tarihi: 15.07.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
18:56
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal'dan bir bomba daha! Immobile sonras geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor. Kartal, son bombası Immobile sonrası bir dünya yıldızına daha kanca attı. Beşiktaş, Real Madrid'in yıldız ismi için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...