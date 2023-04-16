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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş'in prensi yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam bile açıklandı...
Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 13:45

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş'in prensi yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezona Valerıen Ismael ile başlayan ve kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirme kararı alan siyah-beyazlı ekip; ligde 55 puanla 3. sırada yer alırken, bugün zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Kartal'da zorlu maç öncesi takımın yıldız oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın yıldızına İspanyol devi talip oldu ve ödenecek rakam bile belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş’in prensi yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezona Valerien Ismael ile başlayan ve kötü gidişat sonrası takımın başında Şenol Güneş'i getirme kararı alan siyah-beyazlı ekip; ligde 55 puanla 3. sırada yer alırken, bugün zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Kartal'da zorlu maç öncesi takımın yıldız oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın yıldızına İspanyol devi talip oldu ve ödenecek rakam bile belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş’in prensi yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Sezona Valerıen Ismael ile başlayan Beşiktaş, kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirmişti. Siyah-Beyazlı ekip ile daha önce de önemli başarılara imza atan Şenol Güneş, kısa bir süre içerisinde takımı toplayarak zirve yarışına ortak etti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş’in prensi yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Lig'de en son Giresunspor'u 1-0'dan geri gelerek 3-1'lik skorla deviren Kartal, hafta içi de depremzedeler için Atletico Madrid ile dostluk maçına çıkmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş’in prensi yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Sezon başında ve ara transfer döneminde de birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş’in prensi yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam bile açıklandı...

ABOUBAKAR'IN GÖZÜ REKORDA

Beşiktaş'a ara transfer döneminde kadroya dahil olan ve ilk 4 maçında skor katkısı veremeyen Vincent Aboubakar, lige verilen aranın ardından muhteşem bir dönüş yaparak son 5 karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

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