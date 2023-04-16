Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 13:45

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş'in prensi yuvadan uçuyor! Ödenecek rakam bile açıklandı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezona Valerıen Ismael ile başlayan ve kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirme kararı alan siyah-beyazlı ekip; ligde 55 puanla 3. sırada yer alırken, bugün zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Kartal'da zorlu maç öncesi takımın yıldız oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın yıldızına İspanyol devi talip oldu ve ödenecek rakam bile belli oldu. İşte tüm detaylar...