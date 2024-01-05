SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Van Bronckhorst’a ilk hediye! Kartal bombayı patlatıyor

Akşam da Siyah-Beyazlı takımın Kasımpaşa ile Dolmabahçe'de oynayacağı lig maçını tribünden izleyecek olan deneyimli hoca, hafta başından itibaren takımı çalıştırmaya başlayacak ve Çaykur Rizespor karşılaşmasına Kartal'ın başına çıkacak.