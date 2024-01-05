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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Van Bronckhorst'a ilk hediye! Kartal bombayı patlatıyor
Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:05

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Van Bronckhorst'a ilk hediye! Kartal bombayı patlatıyor

Son dakika haberi: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a ilk transfer hediyesini vermek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, kariyerinin en verimli sezonlarını Hollandalı çalıştırıcı ile yaşan yıldız oyuncu için girişimlere kısa süre içerisinde başlayacak. Beşiktaş'ın transferi Süper Lig'de büyük ses getirecek cinsten... İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Van Bronckhorst’a ilk hediye! Kartal bombayı patlatıyor

Son dakika haberi: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a ilk transfer hediyesini vermek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, kariyerinin en verimli sezonlarını Hollandalı çalıştırıcı ile yaşan yıldız oyuncu için girişimlere kısa süre içerisinde başlayacak. Beşiktaş'ın transferi Süper Lig'de büyük ses getirecek cinsten... İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Van Bronckhorst’a ilk hediye! Kartal bombayı patlatıyor

Beşiktaş'ın ön protokol yaptığı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bugün İstanbul'a geleceği ve resmi mukaveleyi imzalayacağı belirtildi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Van Bronckhorst’a ilk hediye! Kartal bombayı patlatıyor

Akşam da Siyah-Beyazlı takımın Kasımpaşa ile Dolmabahçe'de oynayacağı lig maçını tribünden izleyecek olan deneyimli hoca, hafta başından itibaren takımı çalıştırmaya başlayacak ve Çaykur Rizespor karşılaşmasına Kartal'ın başına çıkacak.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Van Bronckhorst’a ilk hediye! Kartal bombayı patlatıyor

Van Bronckhorst'un yardımcılarından birisinin Bayern Münih'in altyapısında antrenörlük yapan Roy Makaay'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Van Bronckhorst’a ilk hediye! Kartal bombayı patlatıyor

Hollandalı çalıştırıcının istediği bir diğer isim Jean Paul van Gastel'e ise NAC Breda'dan henüz izin çıkmadı.

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