Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
11:05
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Van Bronckhorst'a ilk hediye! Kartal bombayı patlatıyor
Son dakika haberi: Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a ilk transfer hediyesini vermek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, kariyerinin en verimli sezonlarını Hollandalı çalıştırıcı ile yaşan yıldız oyuncu için girişimlere kısa süre içerisinde başlayacak. Beşiktaş'ın transferi Süper Lig'de büyük ses getirecek cinsten... İşte son dakika haberinin detayları...