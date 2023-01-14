İŞTE ABOUBAKAR'IN MAAŞI

Kamerunlu futbolcu ile uzun süredir yapılan görüşmeler neticesinde 2.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 2.5 milyon Euro ücrete anlaşan Beşiktaş, yarım sezon için de 1 milyon Euro ödeyecek.