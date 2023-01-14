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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş'tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:58

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş'tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasıyla büyük şok yaşamıştı. Hollandalı forvetin boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşarak dolduran siyah-beyazlılar, transferde adımlar atmaya devam ediyor. Beşiktaş, iki yıldız ismin transferini bitirmek için somut adımları attı. İşte tüm detaylar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş’tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasıyla büyük şok yaşamıştı. Hollandalı forvetin boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşarak dolduran siyah-beyazlılar, transferde adımlar atmaya devam ediyor. Beşiktaş, iki yıldız ismin transferini bitirmek için somut adımları attı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş’tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...

Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesi sonrası eski oyuncusu Vincent Aboubakar'la anlaşan Beşiktaş, transferde bombalar patlatmaya devam edecek.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş’tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...

Hollandalı forvet Weghorst'un 3 milyon Euro karşılığında Manchester United'a gidişine onay veren siyah-beyazlılar, vakit kaybetmeden Vincent Aboubakar işini sona getirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş’tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...

İŞTE ABOUBAKAR'IN MAAŞI

Kamerunlu futbolcu ile uzun süredir yapılan görüşmeler neticesinde 2.5+1 yıllık sözleşme üzerinden 2.5 milyon Euro ücrete anlaşan Beşiktaş, yarım sezon için de 1 milyon Euro ödeyecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş’tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...

30 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde ayrıca 5 bin Euro maç başı ücreti, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu bonusları yer alacak.

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