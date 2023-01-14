Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
12:58
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Aboubakar sonrası Beşiktaş'tan çifte bomba! Şenol Güneş istedi, teklifler yapıldı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Wout Weghorst'un Manchester United'a transfer olmasıyla büyük şok yaşamıştı. Hollandalı forvetin boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşarak dolduran siyah-beyazlılar, transferde adımlar atmaya devam ediyor. Beşiktaş, iki yıldız ismin transferini bitirmek için somut adımları attı. İşte tüm detaylar...