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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa'yı sallayacak transfer! Galatasaray alamadı, Beşiktaş'a geliyor...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 14:55

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa'yı sallayacak transfer! Galatasaray alamadı, Beşiktaş'a geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Son maçında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etmesine karşın sezon başından bu yana inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, yeni sezonda ana hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve iç transferde 3 yıldız isimle ilgili flaş adımlar atan siyah-beyazlılar, dış transferde de gözünü dünyaca ünlü yıldıza dikti ve somut adımı attı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa’yı sallayacak transfer! Galatasaray alamadı, Beşiktaş’a geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Son maçında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etmesine karşın sezon başından bu yana inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, yeni sezonda ana hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve iç transferde 3 yıldız isimle ilgili flaş adımlar atan siyah-beyazlılar, dış transferde de gözünü dünyaca ünlü yıldıza dikti ve somut adımı attı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa’yı sallayacak transfer! Galatasaray alamadı, Beşiktaş’a geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa’yı sallayacak transfer! Galatasaray alamadı, Beşiktaş’a geliyor...

Dış transferde birçok isimle görüşen siyah-beyazlılar, iç transfere de yoğun mesai harcıyordu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa’yı sallayacak transfer! Galatasaray alamadı, Beşiktaş’a geliyor...

MASUAKU KALIYOR

Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayı planlayan Beşiktaş'ın West Ham United'a 2.2 milyon Euro ödeyeceği belirtilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa’yı sallayacak transfer! Galatasaray alamadı, Beşiktaş’a geliyor...

ŞENOL GÜNEŞ REDMOND'DAN MEMNUN

Nathan Redmond'ın profesyonelliğinden memnun olan teknik ekibin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kontrat yenilenmesine olumlu baktığı ifade edilmişti.

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