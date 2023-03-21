Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Son maçında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etmesine karşın sezon başından bu yana inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, yeni sezonda ana hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve iç transferde 3 yıldız isimle ilgili flaş adımlar atan siyah-beyazlılar, dış transferde de gözünü dünyaca ünlü yıldıza dikti ve somut adımı attı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...