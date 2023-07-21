Giriş Tarihi: 21.07.2023 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
14:51
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş bir uçak daha indiriyor! Onana, Amartey ve Lyanco sonrası yıldız isimde mutlu son...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, transfer dönemine durgun başlamıştı ancak siyah-beyazlılar hamlelerini art arda yapmaya başladı. Southampton'dan stoper Lyanco'yu İstanbul'a getirdikten sonra siyah-beyazlılar, Lens'in ön liberosu Jean Onana'nın transferinde de mutlu sona ulaşmıştı. Son olarak Leicester City'den Daniel Amartey ile her konuda anlaşan ve oyuncuyu Türkiye'ye getiren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız isimle her konuda anlaştı. İşte tüm ayrıntılar...