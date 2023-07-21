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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş bir uçak daha indiriyor! Onana, Amartey ve Lyanco sonrası yıldız isimde mutlu son...
Giriş Tarihi: 21.07.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 14:51

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş bir uçak daha indiriyor! Onana, Amartey ve Lyanco sonrası yıldız isimde mutlu son...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, transfer dönemine durgun başlamıştı ancak siyah-beyazlılar hamlelerini art arda yapmaya başladı. Southampton'dan stoper Lyanco'yu İstanbul'a getirdikten sonra siyah-beyazlılar, Lens'in ön liberosu Jean Onana'nın transferinde de mutlu sona ulaşmıştı. Son olarak Leicester City'den Daniel Amartey ile her konuda anlaşan ve oyuncuyu Türkiye'ye getiren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız isimle her konuda anlaştı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş bir uçak daha indiriyor! Onana, Amartey ve Lyanco sonrası yıldız isimde mutlu son...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, transfer dönemine durgun başlamıştı ancak siyah-beyazlılar hamlelerini art arda yapmaya başladı. Southampton'dan stoper Lyanco'yu İstanbul'a getirdikten sonra siyah-beyazlılar, Lens'in ön liberosu Jean Onana'nın transferinde de mutlu sona ulaşmıştı. Son olarak Leicester City'den Daniel Amartey ile her konuda anlaşan ve oyuncuyu Türkiye'ye getiren Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu yıldız isimle her konuda anlaştı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş bir uçak daha indiriyor! Onana, Amartey ve Lyanco sonrası yıldız isimde mutlu son...

Southampton'dan Lyanco, Leicester'dan Amartey ve Lens'in ön liberosu Jean Onana'da mutlu sona ulaşan Beşiktaş, transferde hız kesmeden devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş bir uçak daha indiriyor! Onana, Amartey ve Lyanco sonrası yıldız isimde mutlu son...

Leicester City ile sözleşmesi biten Daniel Amartey ile anlaşan ve sabaha karşı İstanbul'a getiren Beşiktaş, savunmaya esas hamlesini Lyanco ile yapmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş bir uçak daha indiriyor! Onana, Amartey ve Lyanco sonrası yıldız isimde mutlu son...

Southampton'ın Brezilyalı stoperini İstanbul'a getiren ve kulübüyle de 2 milyon Euro kiralama artı 4 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında anlaşan Kartal, son olarak Jean Onana konusunda Lens ile el sıkıştı ve yıldız oyuncuyu da Türkiye'ye getirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş bir uçak daha indiriyor! Onana, Amartey ve Lyanco sonrası yıldız isimde mutlu son...

Fransız kulübüne 4.2 milyon Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 3 transferi de UEFA listesine yetiştirecek. Yeni Kartallar, Konferans Ligi 2. ön eleme turunda forma giyebilecek.

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